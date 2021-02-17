5G BlackBerry擬今年推出

日本媒體日經亞洲（Nikkei Asia）近日報道，鴻海旗下富智康將與美國新創公司OnwardMobility合作，協助量產5G版黑莓機（BlackBerry），計劃今年在北美、歐洲和亞洲市場亮相。

OnwardMobility行政總裁富蘭克林（Peter Franklin）表示，在亞洲市場目前並未有具體時程表，公司持續與全球客戶和電訊營運商接洽全球推出計劃，未來幾個月內相關細節將陸續公佈。

5G黑莓手機將保留經典的實體鍵盤外，也會具備高端攝錄鏡頭和支援5G功能。富蘭克林又指，5G版黑莓機的量產將與鴻海集團合作，長期目標在美國組裝生產。

山東金礦起火2死4失蹤

山東招遠市夏甸鎮一個金礦，今日在進行設備檢查維修時起火，造成2人死亡，8人一度被困井下，目前已有4人獲救，另有4人仍然失蹤。

春運返程高峯 全國發送旅客逾2千萬人次

今天（17日）是內地一連7天春節假期的最後一天，亦是春運返程高峯時段。國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，今天全國預計發送旅客2,042萬人次。其中鐵路預計發送旅客650萬人次、公路1,240萬人次、水路48萬人次、民航104萬人次。全國高速公路預計流量4,025萬輛。

另外，數據亦顯示，春節假期首6天（除夕至大年初五），全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客7,724.3萬人次，其中鐵路累計發送旅客1,747.1萬人次，公路累計發送旅客5,482萬人次，水路累計發送旅客242.2萬人次，民航累計發送旅客253萬人次。全國高速公路累計流量17,665.41萬輛。

燃燒溫度超2000℃ 鋼絲棉煙花被禁

繼日前封殺「冷光煙花」後，「鋼絲棉煙花」也被禁。國務院安委會辦公室16日召開專題會議，部署查處打擊涉及冷光煙花和鋼絲棉煙花生產、運輸、銷售等違法違規行為，並印發通知，要求按易燃危險物品嚴格管理鋼絲棉，依法嚴厲打擊將鋼絲棉當作煙花生產、銷售、燃放等行為；目前在實體店面和網絡平台銷售的鋼絲棉煙花，要全部下架並妥善處置。另外，對用於工業生產和居民生活的鋼絲棉，要保障正常生產供應，防止簡單化、一刀切。

據指，冷光煙花俗稱「冷煙花」，其噴口溫度高達700至800℃。而鋼絲棉雖不屬於煙花爆竹類產品，但燃燒時具有煙花效果，燃燒溫度超過2000℃，極易引發火災或造成人身傷害。

綜合報道

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