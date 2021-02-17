在緊跟中央、寧左勿右的官場氣氛下，中共天津市委周日（14日）突然下發通知，要求各區委、區政府及民間團體黨組觀看抗美電視劇《跨過鴨綠江》，並於近日向上級報告收看情況。據分析，天津此舉明顯是向中南海邀功，一是反美，二是表忠。

今年7月1日是中國共產黨成立100周年，當局為營造氛圍，讚美中共發展史，將推出一系列宣傳活動。據中共黨報《人民日報》一員工披露，從6月起各地黨報將配合中宣部，推出回顧性專題報道歌頌共產黨：「從機關到農村，都有黨組及群眾性慶祝活動，宣傳中共黨史，長達一個多月。」

不過，天津市委早在黨慶活動尚未啟動之前，已率先於周日發出「關於認真收看電視劇《跨過鴨綠江》的通知」，要求國家機關各黨組及人民團體黨組觀看央視重播的電視劇《跨過鴨綠江》，並要在周四（18日）前將收看情況上報市委辦公廳。

中共天津市委辦公廳的通知稱，《跨過鴨綠江》展現了抗美援朝從最初決策到最後簽訂停戰協議的整個過程，熱情謳歌英雄兒女，弘揚偉大抗美援朝精神，是學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨史、新中國史、社會主義發展史的參考教材。通知還稱，各區各部門要利用好春節假期，通過各種有效形式組織大家認真觀看等等。

對此，廣州異議人士王愛忠周三向自由亞洲電台表示，近年類似情況較多，包括要求黨員、幹部及群眾學習黨史，如宣傳黨意識形態的文藝作品、領導人講話，「而且帶有強制性」。他說，現今很多前社會主義國家，包括中國，有很多人承認社會主義意識形態已經破產，不會再去主動接受這類東西。「國家呢，黨只能採取強制性手段，迫使民眾、尤其是黨員幹部去接受，去擁護黨的理論，意識形態，包括黨文化，但是實際上他們很難取得想要的結果。」

北京獨立學者季風則認為，每當中美關係出現問題時，當局都會借故表達立場，但對象不是美國人，而是國內的普通民眾。而天津此舉應已獲得主管意識形態的高層官員同意：「不同意他（天津）不會這麼幹的，這件事應該是有安排的。」但他亦指，其實現今「只要中共不強迫你表態，很多人不願意去出這個頭的。除非是你要去拍馬屁站台的」。

在中共十九大政治報告中，中共總書記習近平提到「兩個一百年」的奮鬥目標，亦即中共建黨100周年，以及2049年中共建立政權100周年。因此，7月的建黨100周年就成為了今年當局的重要事項。

自由亞洲電台

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