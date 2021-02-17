有「台灣賭神」之稱的戴子郎（64歲，本名黃樹義）因心肌梗塞，在除夕（11日）當天在家中病逝。戴的親友今（17日）證實消息，指戴子郎過去曾做過心血管支架手術，沒想到在年三十當日猝死家中，他的親友和學生都非常感傷，正低調籌辦葬禮。

戴子郎的工作夥伴接受台《蘋果新聞網》訪問時證實消息。該友人稱，已經認識戴子郎約10年，過往每半年就會跟戴子郎組團到外國打牌，但大年初一傳短訊跟戴子郎拜年時，短訊「只讀不回」，當下就覺得不對勁，豈料沒多久就接獲噩耗。

戴子郎的家屬發短訊通知親友，表示戴子郎已於2月11日因心臟病離世，「後事一切從簡，對外沒有安排祭拜或追思之儀式，感謝並懇辭慰悼」，低調籌辦後事。

戴子郎的傳奇一生要追溯到3年前，他在南韓賭場大贏4.8億韓元（約338萬港元）和47.3萬泰銖（約12萬港元），攜帶所有現金坐飛機帶返台灣，因沒有申報被海關全數沒收，戴子郎輕鬆回應說：「就當繳稅給國家吧！」當時，因海關點鈔時間太長，戴還不耐煩也說：「反正我不小心誤認申報規定，錢就給你們了，我還趕着去跟朋友打麻將，你們慢慢點。」面不改容的態度，讓他「台灣賭神」的稱號不脛而走。

戴子郎2018年接受台《蘋果》專訪時曾表示，他在1980年代末期、台灣股市最高峯時曾有過曇花一現的夢，但隨着股市夢碎，他欠債數千萬元，離了婚，就把兒子的照片放在銀包裏，開始他的職業賭徒生涯，並取名「戴子郎」。

後來戴子郎到美國遊玩時，偶然在拉斯維加斯的書店中買了一本教21點算牌的書籍《擊敗莊家》（Beat The Dealer），閒事翻閱就學會了用機會率推算牌面，進出賭場僅3年，靠計算贏牌期望值，戴子郎把5,000萬元新台幣（約1,405萬港元）負債神奇般全數還清，但也因從賭場贏走太多錢，遭全球200多家賭場列為黑名單。

戴子郎之後在台灣越來越紅，不僅被封為「台灣賭神」，還成立「戴子郎投資學院」開班授課，但戴授課時提及一段10多年前往事卻意外觸怒另一名「賭神小古」而挨告。戴當時向學員稱，有一名自稱賭神的「小古」，10多年前戴教他技藝，但對方卻偷他的錢，事後該段說話傳至「小古」耳中遂向戴提告。事後檢方證實確有「小古」此人此事，但並非「賭神小古」，被告恐因年代久遠記憶模糊，獲判不予起訴。

「台灣賭神」戴子郎小檔案：

本名：黃樹義

學歷：台灣大學經濟系、美國芝加哥大學工商管理碩士

職業：自稱「賭場優勢玩家」

家庭：離婚，育有1子

著作：《漏洞投資學》、《賭遊記》、《二十一點勝經》、《百家樂勝經》、《優勢博勝》、《0元遊世界》等

特殊經歷：

28歲：利用台灣新股上市抽籤漏洞賺2,000萬元新台幣（下同；約562萬港元）

31歲：京華證券企劃部經理

32歲：創立大成證券

35歲：股災負債5,000萬元（約1,405萬港元）

38歲：償還負債

台灣《蘋果新聞網》

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