第五代流動通訊技術（5G）尚未走入尋常百姓家，各國的6G開發競賽已然開打。中國電訊商華為在美國制裁下，目前仍遭一些國際6G聯盟排拒。華為近日也公開自救的「南泥灣」計劃，當中涉及煤炭、鋼鐵、音樂、智能屏幕、PC電腦、平板，甚至智能養豬等新範疇，創辦人任正非表明要不靠手機業務也能生存。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《蘋果》表示，在「政治市」變化快過科技發展下，難以預料華為的6G發展，但肯定各國吸收中美科技戰的經驗後，會避免6G的技術及硬件過份依賴他人。香港的智能養豬業人士則指，智能養豬能大減成本和提升豬隻健康，在內地的發展潛力巨大。

彭博日前報道，西方大國和中國已紛紛押注在6G研發，力爭掌握最多技術專利，爭奪下世代通訊標準的話語權。不過，備受美國打壓的華為，除了被排拒出有多個科技巨企，如蘋果、Google和Intel等參加的美國電訊標準組織ATIS成立的「Next G Alliance」外，華為早前也力推其自產自救的「南泥灣」計劃，令外界擔心華為是否也意識到未必能克服西方的科技封鎖，要「不務正業」兩手準備。

「南泥灣」計劃涉及開拓煤炭、鋼鐵、音樂、智能屏幕、PC機和平板等領域，被視為發展時可規避含有美國技術的產業。任正非在本月9日山西太原出席活動時解釋，「南泥灣」計劃是應用同一個5G平台，以拓寬電子系統和軟件計算系統在不同傳統行業的應用，達到更高效安全的生產。他強調，要讓華為「不依靠手機也能存活」。

隨後，華為機器視覺領域總裁段愛國也在網上推出「華為智能養豬解決方案」，力推為養豬業注入人工智能技術和設備，升級飼養業。

對於華為是否在6G競賽上受壓而要開拓副業，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，新世代無線電話技術普及應用，正常要10年，否則便不符合經濟效益。加上「美國總統拜登上台，中美關係緩和、（對華為）制裁紓緩咗之後」，華為是否可以重返制訂6G發展的電訊聯盟，現在言之尚早。

至於華為能否克服外國的科技制裁，獨力開發6G制式，方保僑則指「政治市變化從來快過科技發展」，所以難以估計。

他指出，電訊業本身已很封閉，注重發展自家技術，特別是年前中美貿易戰及科技戰後，各大國意識到高科技專利及器材生產不能被一國掌握，肯定會全力研發自己的6G技術專利，「華為好難再像5G時代般擁有超過2成專利」，以及增加通訊器材的生產商，防止國家機密被他國製造的硬件盜取。

華為的「南泥灣」計劃涉足許多新領域，方保僑認為，可能是華為意識到自建生態圈可賺更多錢有關，「就像小米、蘋果一樣」，推出許多非手機產品。

採用智能技術養豬的香港家豬負責人劉漢傑指出，目前內地「除個別大農場的智能養豬技術追得上外國外，大部份養殖戶也落後最少10年」，所以相信此領域未來的市場潛力很大。

他解釋，通過智能技術，可像人臉辨識般「認得每隻豬」，時刻監察牠們的個別變化，像食量、體溫、行為模式等，判斷豬隻有否發病，或配合天氣環境調節飼料量，達到增產提升肉質的效果，「曾經比較過，沒有智能設備的豬欄的豬隻死亡率有15%，有智能設備的死亡率低於5%」。

劉漢傑預料，內地養豬業未來會朝兩極發展，「大場會引高科技的智能設備來提升換肉率；細場走特色精緻，例如引入古老豬種或有機餵飼等」。

南泥灣位於陝西延安城東南45公里，中共在國民政府和日軍封鎖下，1941年3月由八路軍開墾耕種，以供應根據地所需，成為中共自力更生克服艱苦環境的樣板教材，但亦有史家指控，中共當時在南泥灣種植罌粟。

《蘋果》記者／證券時報網／中央社

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