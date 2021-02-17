周二（16日）是朝鮮獨立運動家、詩人尹東柱逝世75周年紀念，南韓誠信女子大學教授徐敬德在社交媒體平台指，自去年底起要求中國搜尋器百度糾正尹東柱的「中國」國籍為「朝鮮」（北韓），但至今仍未更改。徐敬德亦對位於吉林省的尹東柱故居入口的石碑，介紹尹東柱為「中國朝鮮族愛國詩人」感到不滿。中國官媒《環球時報》亦有報道事件，卻反指徐敬德自中韓泡菜戰起誇大「爭議」，質疑他煽動民族情緒，傷害兩國網民的正常交流。南韓研究及新聞工作者伍麒匡對《蘋果》說，尹東柱是公認的「韓國人」，將其國籍寫成「中國」十分可笑，直言「中國霸權逼迫南韓人認同中國的價值觀」。

尹東柱1917年於中華吉林省龍井市明東村出生，在日本東京立教大學和東京立教大學學習英文時，被當地警方以參與反日民族獨立運動為由判處有期徒刑2年，在獄中飽受殘酷迫害。1945年2月16日，尹東柱死於福岡刑務所內，終年僅28歲。

尹東柱身為朝鮮獨立運動家，事蹟被記錄在南韓教科書，因此他在吉林省的故居吸引不少遊客前往。中國當局亦於2012年，將尹東柱故居改造為觀光景點，但因入口石碑上「中國朝鮮族愛國詩人」的寫法，惹來爭議不斷。

徐敬德指出，在百度上，其他朝鮮獨立運動家，包括金九、尹奉吉、柳寬順、李會榮的國籍，都被寫為「朝鮮」或「韓國」，因此要求百度糾正尹東柱的「中國」國籍。徐指，會就中國歪曲歷史問題爭論到底，相信「真實最終會勝利」。

有日本公文顯示，尹東柱祖籍「朝鮮咸鏡北道」（北韓）。尹東柱著作《序詩》、《天、星、風與詩》的原稿中亦可見，他以韓文創作，僅題目時不時以漢字書寫。

中國《環球時報》以現行的《國籍法》和歷史情況看待事件，指尹東柱這類的歷史人物的國籍認定有困難，因為尹東柱本人出生於中國境內，生前對自己的國籍歸屬亦沒有明確定義。

《環時》指，尹東柱的國籍歸屬應由兩國相關專家考證和辨析；而徐敬德是一名長期活躍於相關爭議輿論的人物，多次挑起爭議，《環時》批評徐將中國早前發佈的泡菜行業國際標準，解讀為「中國發動泡菜工程，將韓國泡菜據為己有」。

南韓研究及新聞工作者伍麒匡對《蘋果》指出，南韓是中美之間的磨心，因為財閥主導政治，很多敏感議題都選擇不站邊，但這與民間態度並不一致，他認為從「泡菜戰」起，至明星「辱華」，中國霸權一直在強迫南韓人認同中國的價值觀。

伍麒匡指，尹東柱是南韓的抗日運動標誌，在教科書都一定會讀到他的詩，是南韓人心目中抗日的象徵，更有拍出尹東柱生平故事的電影《東柱》，「本身（南韓人）已經好有共識，尹東柱籍貫係朝鮮，咁咪就係韓國人，係無必要爭拗嘅問題」。尹東柱可說是一個公認的「韓國人」，因此尹東柱的國籍被寫成「中國」十分可笑。

《蘋果》記者

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