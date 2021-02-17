台灣高雄前巿長韓國瑜在競選期間提出要興建愛情摩天輪，發展愛情產業鏈，惟到他被罷免下台後，愛情摩天輪計劃仍然只聞樓梯響。到新市長陳其邁上任，政府決定將原定摩天輪選址的地點分階段開發，要先活化舊倉庫群後，再於空地興建新建築，惟政府未有提到摩天輪的命運，只表示要看市場效應，又強調高雄已有一個摩天輪，「市府不會去做沒有效益的市場方案」。

原摩天輪預定地「高雄多功能經貿園區第20工區」位於駁二大港橋對面、高雄港舊港區1-21號碼頭範圍，前市政府團隊更在2019年底公開招商，當時經發局宣佈已吸引加、美、法、日、俄等7國的團隊關注，甚至公佈多張有意投資團隊的設計圖，但之後就再沒有進一步消息。

新巿長陳其邁去年8月補選上任後，隨即重啟巿政府與交通部航港局、台灣港務公司的合作平台，三方同意重啟停滯1年多的開發計劃，並需要分期分區開發，預計會分4個階段，興建聲稱是全球首座的7D浮空影院、懷舊商店街、遊艇碼頭和會所、酒店，以及百貨公司等設施。

但在四個發展階段中，都未有提到愛情摩天輪會否繼續興建，是否代表計劃已胎死腹中？陳其邁回應指，「不會以一個過去單一想法，來做開發產業的思考」，又強調愛情摩天輪不是巿政府思考的重點。

市政府副祕書長郭添貴則透露愛情摩天輪過去1年半也沒有實質進展，也沒有投資者向巿政府提出具體興建愛情摩天輪的方案。至於愛情摩天輪的計劃是否應該繼續推行，郭添貴指高雄已經有一個摩天輪，認為要政府要評估市場需要，若得不到民眾踴躍回應，巿政府不會去做沒有效益的計劃。

韓國瑜2018年競選高雄巿長時，曾提出多項承諾，包括在愛河上興建愛情摩天輪、引進迪士尼樂園、太平島開採石油、引進F1賽車、設賽馬場，被視為一系列離地政見，以上的承諾亦全部沒有實現。

台灣《蘋果新聞網》

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