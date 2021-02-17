英美對世衞組織（WHO）專家團到武漢調查疫情起源的渠道表示擔憂後，英國首相約翰遜又指，大多數證據表明武漢肺炎病毒起源於中國。中國駐英大使館發言人今日（17日）反駁約翰遜言論，堅稱：「病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地，應由全球科學家合作開展有關工作。」

中國駐英大使館發言人重申，疫情爆發以來，中方始終堅持「開放、透明的態度」，與世衞就全球病毒溯源保持密切溝通合作；而國際專家團赴華也獲中國政府支持和協助。該發言人指，不少線索、報道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點出現，反映出對其他國家和地區進行類似考察的必要性和緊迫性。「隨着事實證據的不斷積累和科學假設的不斷發展，溯源工作也將在地域上發生變化。」

發言人指出，中方堅決反對有關國家將疫情政治化、對中國污名化，堅決反對向中方甩鍋推責。「我們衷心希望各國切實展現公正客觀和負責任的態度，以實際行動支持世衞組織工作，為國際抗疫合作和構建人類衞生健康共同體作出應有貢獻。」

中國駐英大使館網站

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