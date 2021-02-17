據中國公民運動網日前消息，被以「故意洩露國家秘密罪」和「為境外非法提供國家秘密罪」判囚12年的「六四天網」創辦人黃琦，在春節前終於獲准與身患重病的母親通話，而在此前當局多次拒絕了黃琦代理律師及家屬的會見申請。自由亞洲電台16日報道，有「天網」義工透露，黃琦在獄中的健康狀況堪憂。

中國公民運動網13日引述四川多名維權人士指，在黃琦母親蒲文清多次請求下，本月8日上午，母子倆獲准通話10分鐘。這是自去年9月母子倆遠程視像通話以來的最新一次交流。不過，報道指，兩人說了幾句話，電話就被突然收線。黃琦告訴母親，自上次視像會面後，營養餐就被取消。黃母為此對黃琦的身體健康狀況擔憂不已，而因通話中斷，也無法了解黃琦在獄中的其他狀況。

流亡美國的「六四天網」義工王晶亦向自由亞洲電台表示，黃母是在公安陪同下進行本次通話，兩人通話10分鐘後，遭到中共當局中斷：「公安到黃琦母親家裏來，她在公安的監視下和黃琦通電話。黃琦說在去年第一次視頻（視像）會見之後，他的營養餐就被取消了。黃琦寫了一些材料讓監獄轉交給最高人民法院，但他擔心監獄是否轉交了材料。再一個，黃琦還是想見一下律師。」

自2018年12月代理律師劉正清會見黃琦後，再也沒有律師成功見到黃琦。王晶說，黃琦的兩位代理律師此前多次申請會見，均遭無理拒絕，監獄甚至與當地司法局互相推諉，近期又以「防疫」為由駁回會見申請。

王晶說，僅從10分鐘的通話無從得知黃琦是否在獄中遭受到不人道對待：「這些很難知道，因為監獄不讓講這些事情，無論是往家裏打電話、寫信還是和家屬會見的時候，監獄會告訴你只許講監獄的好，否則的話就會取消你這些權利。他們隨時都能掐斷你的電話，隨時都能中止會見。」

王晶指，黃母患有肺癌，已擴散到頸椎，加上嚴重的糖尿病，身體狀況每況愈下。此外，據去探望的其他義工說，黃母生活受到當局監視，處於軟禁中：「（黃母）說治病太貴了，都要治不起病了。每個月吃藥的錢就在兩千元以上，生活壓力挺大的。黃琦的營養餐又取消了，她想給黃琦補充營養，寄去的生活費也是有限的。」

王晶擔心，中共當局會將國際援助視為「境外勢力」，一旦「境外勢力」介入，黃琦在獄中的遭遇會更差。因此，「六四天網」義工團暫不考慮向其他國家政府或國際人權組織尋求幫助，以向中共當局施壓，目前只能通過募捐的方式向黃琦家人提供人道幫助。

黃琦在1999年創辦監察中國人權狀況的網站「六四天網」後，經常發佈批評時政的文章，以及報道訪民維權，引來中共當局的關注和不滿。2000年六四周年前夕，黃琦發佈有關紀念1989年學生民主運動的文章，之後遭當局逮捕。在非法羈押3年後，他被以「煽動顛覆國家政權罪」判囚5年。2008年四川汶川大地震後，黃琦又因幫助地震中死難學生的家長維權，揭露「豆腐渣」工程，而被捕入獄。1年後，黃琦被以「非法持有國家機密文件罪」判囚3年。2019年，四川綿陽市中級法院宣佈，黃琦「故意洩露國家秘密罪」和「為境外非法提供國家秘密罪」成立，數罪並罰判囚12年。

而「六四天網」雖然在近些年裏遭到多輪網絡攻擊，仍然堅持報道人權案件和新聞。

中國公民運動網／自由亞洲電台

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