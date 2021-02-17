深圳證券業協會爆「#MeToo」醜聞，該會常務副會長兼秘書長、深圳證監局監管幹部李鵬，被前女員工實名舉報以辭退來逼她發生性關係。深圳證監局紀委證實已收到相關舉報；李鵬已在去年下半年被免去秘書長職務。發佈舉報信的張露周二（16日）再回應事件，指李的免職與舉報無關，強調自己的訴求是「重新做一次筆錄」。

張露指出，自己是在李男被免職後才發佈舉報信，所以李男免職與其舉報無關；據她了解，另一名在深圳證券業協會的女員工也以性騷擾為由告發李男，該女生目前已離職。張露指，去年10月29日發出舉報信後，到證監局做了第一次筆錄，因為沒有經驗，當時沒有回答幾個關鍵問題。張露今年1月再打電話到證監局紀委，對方表示還沒有結果，可能需要張露再次配合調查；張露表示需要再做一次筆錄，向深圳證監局再次發送郵件，提交補充證據，希望重新做筆錄。

可是，到了2月4日，證監局紀委告訴張露還未處理結果的時候，張露收到李男傳訊息指：「我接受了深圳證監局對我的內退」，並對她表示：「還是可以繼續給你介紹工作，你要錢也可以給你。」張露直言：「（感覺）很受侮辱，李某一直用『工作』為由來『逼迫』我，事到如今還是希望通過『工作』來解決這件事。」提及事件引發的網絡輿論，張露指，事件已經發酵，不受她的控制，「我不需要工作不需要錢，只想重新做一次筆錄，只想要一個結果。」但指目前暫時沒有考慮走司法途徑，會等待證監會紀委的調查。

「我肯定我有冤。」被舉報的李鵬早前亦表示自己被污蔑和誹謗。

深圳證監局紀委尚未公佈調查報告。

內地近日流傳一封實名舉報信，信件落款時間是去年10月16日。張露撰寫的舉報信指，在法國排名前五商學院碩士畢業後，於2019年8月考入深證協，但未簽僱傭合約。至去年3月，張女稱在未有犯錯下，遭李鵬要求離開深證協，她拒絕後便被減薪（由稅後逾萬元人民幣，跌至6,000元）、強制放假。

同年5月，張露自稱被李鵬要求去到無第三者的辦公室內，先指她不適合深證協的工作，繼而說「你身上哪裏最好看」、「你幫我按摩一下」等話，最終強迫她與其發生性行為。張露之後便獲協會簽訂僱傭合約。張露指，簽約後仍保持不正當性關係；至去年7月，張女不堪壓力離職。

紅星新聞／鳳凰網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！