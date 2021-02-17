台灣台南市昨晚（16日）發生兇殺案。31歲王姓男子與人談判時發生衝突，持刀互斬。王男負傷逃跑時，先攔截兩名騎電單車路過的男大生求救，指「後方有人追殺」；但男大生嚇得驚惶逃離現場，獨留王男重傷倒地。兇徒見狀駕車輾過數次才駛走，再把紅色汽車棄置街頭。警方發現該汽車時，除了車頭遭碰撞損毀外，車頭燈還留有駭人的血掌印。

警方指出，案件共有5人涉案，其中林姓、曾姓主犯駕駛一輛汽車，劉姓男子（21歲）駕駛紅色汽車載着蘇姓（31歲）、余姓（31歲）男子，兩輛車到汽車旅館攔截王姓男子，蘇姓、余姓男子持開山刀下車斬殺王男，王男拿着隨身攜帶的蝴蝶刀反擊。至於，當街追撞王男的紅色汽車，警方稱車上3名疑犯均已到案，開車的劉姓男子自行到案，與王男互斬的蘇姓、余姓男子則在醫院尋獲。警方認定的主犯的林男、曾男尚未到案。

王男在昨日下午在汽車酒店開性愛毒派對遭警察查獲，被留有仇口的黑道中人嘲笑。由於王男用刀劃破黑幫成員的肚皮，晚上便遭追殺，橫死街頭。台南市第四警分局拒絕證實命案發生原因，只稱兇徒至少2人，「「目前已掌握身份，正策動兇嫌投案中。」警方又指，死者身中多刀慘不忍睹，致命傷為心臟被刺，不排除兇器是開山刀。

據了解，王男攔截的男大生電單車，當時他們剛好到台南遊玩。在劫車過程中，其中一名男大生因太害怕先跳車，改由王男駕駛，載着另一名男大生逃到停車場處，此時仇家已開車追上，坐在後座的男大生見勢色不對，也趕緊逃命。有目擊者指，當時電單車風馳電掣地駛入停車場後倒地，後方追截的紅色車輛對着王男撞擊多次，還停下來看了3分鐘才駛離案發現場。

當王男倒在血泊中時，餐廳職員曾上前查看，當時王男還有意識，請求對方用手機致電給妻子，但沒有人接聽。救護員表示，現場傷者聲言被車撞又被人斬，隨即把他送院急救。據了解，王男傷重不治，除了刀傷之外，也曾遭兇徒開車輾壓，全身傷痕纍纍，致命傷有待檢方解剖後才能確定死因。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！