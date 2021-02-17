繼四川19歲藏人僧侶丁真‧尼瑪（Tenzin Nyima）去年12月被關押入獄期間疑遭酷刑虐待，最終傷重身亡後，再有藏人在服刑期間疑受虐待而死。國際組織人權觀察（Human Rights Watch）近日報道，51歲的西藏導遊貢卻津巴（Konchok Jinpa）被指洩露國家機密重囚21年，其間因為腦出血，今年2月在拉薩一間醫院內死亡。人權觀察呼籲中共政府應針對此事展開調查與追責。

人權觀察引述西藏當地的知情人士指，貢卻津巴在拉薩附近的聶當鄉（Nyetang）一所監獄服刑期間出現腦出血並癱瘓，在2020年11月從監獄移送到拉薩一間醫院，但當局一直沒有通知其家人，直到今年1月29日才告訴家屬，貢卻津巴正在醫院急救，需要家屬捐血。家屬趕到醫院後，卻沒能見到貢卻津巴。2月6日，貢卻津巴在醫院逝世。

人權觀察要求中國政府對貢卻津巴的死因作出解釋。人權觀察中國部主任Sophie Richardson質疑，貢卻津巴的死是又一宗的案例，證明被監禁的藏人死於虐待。她又批評中國當局沒有追究那些肆意拘禁、酷刑或虐待被囚人士的人員。

貢卻津巴是那曲市比如鎮（Driru）居民，2013年10月，他先是因抗議當局要求藏族家庭在門口懸掛中國國旗而被捕，同年11月又被拘留，原因是他向外國傳媒透露5月時當地民眾抗議政府在一座聖山上開採礦物的相關消息，他被控洩露國家機密，在未有公開審訊之下，遭重判監禁21年。

美國之音／人權觀察

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