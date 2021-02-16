美國拜登政府上台後仍未改變上屆政府對華高科技產業的打壓政策，有傳北京欲出動「稀土牌」，收緊對稀土礦物的出口限制，以制約美國國防工業。但有分析指此舉或會起到刺激其他國家加強開採力度的反作用，影響中國在全球稀土市場的主導地位。

刺激別國開採 反失主導地位

英國《金融時報》報道，有稀土行業高層稱，中國官員曾問若官方在出現貿易爭端時以限制稀土出口為手段，將對歐美企業造成多大影響，又想了解美國需多少時間尋求其他稀土供應及加強自身生產力。一名不具名的政府顧問說：「中央想知道，一旦中國實施出口限制，美國是否還能生產F-35戰鬥機。」F-35戰鬥機的電力系統及磁石等關鍵部份十分依賴稀土供應，美國國會研究處指出，每架F-35戰鬥機需要417公斤稀土。此外，稀土也對生產智能手機、電動車及風力渦輪機等也十分重要。

美國生產的電子產品和軍事裝備，一直高度依賴中國稀土供應，高達八成的進口稀土來自中國。前年5月中美貿易戰升級之際，包括《人民日報》和新華社等黨媒也曾亮出「稀土牌」，警告「美方不要低估中方反制能力」，但北京始終未有真正出招。工業和信息化部上月發佈《稀土管理條例（徵求意見稿）》，擬議「為了保護自然資源和生態環境，國家可以採取必要措施限制或者停止稀土開採」。

《金融時報》