中國外長王毅周二（16日）致電南韓新外長鄭義溶，呼籲各方加強溝通合作，解決朝鮮半島緊張局勢問題。王毅指，北京欣賞南韓在朝鮮半島事務上的「獨特角色」，鼓勵更加努力促進無核化及維持和平。王毅亦指，會在疫情後，盡快請國家主席習近平訪問南韓。

一周前上任的鄭義溶，上周五與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，談及華盛頓與平壤，希望北韓可以放棄核武。鄭義溶曾任南韓國家安保室室長，為特朗普及金正恩傳話，促成美朝在新加坡的世紀會談。

鄭義溶指，首爾願意在推進和平上，繼續扮演有建設性的角色。鄭義溶又表示，堅定支持北京在2022年主辦冬奧，願意在對抗疫症上加深區域合作。南韓在2018年主辦平昌冬奧。

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）及工黨議員布賴恩特（Chris Bryant）早前指，中國在新疆種族滅絕的證據非常明確，冬奧是北京的政治宣傳工具，均促請政府及英國奧委杯葛北京冬奧。

路透社

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