許多人都坐過摩天輪，近日，河南鄭州有村莊的「土炮」摩天輪爆紅，成為網上熱話。雖然這個土味十足的摩天輪與一般的不同，無法從高處飽覽遠方景色，卻大受歡迎，更成為當地的非物質文化遺產。網民紛紛表示想體驗一下這個與別不同的摩天輪，不過亦有網民形容摩天輪似烤鴨架，還有人發現這個升到最高處有2個成人高的簡陋摩天輪並無安全措施，恐易生危險。

「他們用木頭，還有鋼筋做的鞦韆……人去推它就會轉起來，人不推就會停。這應有很長時間了，都是他們從以前傳下來的，村哪裏有空地的話就建一個。」過年回老家的程女士拍片表示，摩天輪有不同款式，其中登封市石道鄉阮村的一個16座位摩天輪更成非物質遺產。

這個村莊摩天輪是以鞦韆為基礎，在每個鞦韆上加上橫樑和支架，再在上面掛上好幾個小鞦韆。當人坐上去時，主滑輪就會轉動，從而帶動整體轉動，坐上去有如遊樂場的摩天輪一樣。有村民指，摩天輪有很多款式，只要能掌握平衡，玩起來很刺激，不過有網民指，要打破平衡，只要一個胖子就可以了。

登封市簡陋版摩天輪成為網上熱議話題後，亦有網民在網上指，登封其實還有一個大型鞦韆。玩家坐上這個有近10個座位的鞦韆，然後不斷旋轉。有指，每逢過年，不少人都把握機會玩一番。有網民則指，這種鄉村鞦韆摩天輪好玩是好玩，但是「看上去這種摩天輪好像沒有甚麼保護措施」，玩時要注意安全。

這類鞦韆都演變成不少主題公園的機動遊戲。年初二下午，湖南邵陽市邵陽縣五峰鋪鎮一個遊樂場發生恐怖意外，一個名為「高空飛翔」的機動遊戲發生故障，機動遊戲上遊客連人帶椅直墮地面釀成10多人受傷。機動遊戲原理與登封街頭的鞦韆如出一轍。

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