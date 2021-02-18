緬甸軍方發動政變，推翻國務資政昂山素姬領導的民選政府，外界不斷質疑中國在其中扮演的角色，民眾無懼軍方打壓，繼續上街，甚至有嫁到當地的港人參與。緬甸公民團體「為緬甸公義」（Justice for Myanmar）則發表報告指，至少有5家中國國有企業為緬甸軍方提供軍火，是緬甸軍方的主要後台。至於緬甸政府的112家重要商業夥伴中，涉及中國和香港資金者有20間。

自由亞洲電台引述「為緬甸公義」的報告指出，有16間外國企業向緬甸國防軍供應傳統武器及軍用物資，最主要的5間全屬中國國有企業，包括中國北方工業公司（NORINCO）、中國航空工業集團（AVIC）、中國航太科技集團（CASC）、中國航太科工集團（CASIC）、中航技進出口有限責任公司（CATIC）等。

其他軍火商則分別是印度、以色列、俄羅斯和新加坡公司，各有2家企業為緬甸軍方提供軍火；北韓和烏克蘭則各有1家。

「為緬甸公義」發言人表示，中國北方工業公司向緬甸軍方出售武器，軍方將武器用於對付人民。NORINCO還在緬甸當地經營2座銅礦，驅逐原住民並污染環境。

報道謂，近日社交平台流傳中國介入緬甸政變的消息，包括中國飛機將技術人員運到緬甸，協助軍方建設互聯網「防火牆」，甚至有中國士兵出現在緬甸街頭等。中國駐緬甸大使陳海日前反駁這類傳聞乃「無稽之談」，強調中方對緬甸政局的變化「事先並不知情」，中方與昂山素姬領導的執政黨全國民主聯盟和軍方都有友好關係，政變並非中方所樂見。

根據緬甸投資暨公司管理局（DICA）的公開資料，緬甸政府的112家重要商業夥伴中，涉及中國和香港資金者有20間，包括營運萊比塘銅礦的萬寶礦產（香港）銅業有限公司、揚子礦業有限公司、宇通客車、緬甸世紀燎原針織廠等，其中至少9家為紡織公司，緬甸政府主要與中國在成衣製造貿易獲取利潤。

公開資料顯示，萬寶礦產（香港）銅業有限公司，英文名字為WANBAO MINING （HONG KONG） COPPER LIMITED ，成立於2004年03月30日，原名萬寶泰亞，2010年改名，屬於香港私人註冊有限公司，並且是總部設於北京的萬寶礦產的控股子公司。根據萬寶礦產的官網資料顯示，該公司是經中國政府批准註冊成立的專業性礦業公司，註冊資本50億元人民幣，在海外設立控股子公司，從事海外項目的投資運作。除緬甸外，萬寶礦產在津巴布韋及剛果均有營運礦場。

這112家公司中，有超過9成與緬甸軍方兩大主要企業緬甸經濟控股公共公司（MEHL）及緬甸經濟公司（MEC）都有商業合作，這兩家企業的投資涉足銀行、寶石、銅礦、電訊及成衣等產業。聯合國報告指出，國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）發動這次政變的本錢，就是來自這兩大軍方企業。

「為緬甸公義」發言人引述聯合國「真相調查委員會」報告指出，緬甸軍方利用與中國貿易的收入，支持國防軍在緬甸北部和若開邦的若開軍開戰，其間「嚴重違反人權」，又迫害信奉伊斯蘭教的羅興亞人，卻得以免於刑責。發言人還透露，軍方和相關企業的生意，不受審計和國會干預，敏昂萊的個人收益，國民無從得知，做決策和買賣的屬同一批人，明顯有利益衝突。

自由亞洲電台

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