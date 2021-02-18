美國總統拜登（Joe Biden）周二（16日）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提到早前與中國國家主席習近平通電話，其中涉及中國人權和台港問題的言論引起熱議。由於拜登說話較為婉轉，一度令外界以為他不會為台港發聲。台灣東海大學政治系教授沈有忠表示，不能從一次性談話去判斷拜登的未來對華政策，同時希望中國不要誤讀，「拜登政府的具體政策與做法是會有彈性，但不至於會轉向」。

沈有忠受訪時表示，不為台港發聲應該並非拜登的原意，且美國政府事後也已經說明並強調會繼續重視人權議題。他認為，不能從一次性談話中去判斷拜登未來的政策，同時希望中國也不要誤讀，應該要從拜登上任以來的政策及其重要幕僚的發言去做判斷。

沈有忠又說，拜登在言語上沒有前總統特朗普（Donald Trump）那麼尖酸刻薄，但是他具體的作法包括持續南海自由航行任務、美驅逐艦行經南沙群島等，這都是特朗普政府都未曾做到的。他分析指，拜登政府的具體政策與作法是會有彈性，但不至於是對台海問題、亞洲政策等轉向。

拜登早前接受CNN訪問時，表明自己作為美國總統，有責任彰顯美國價值，惟指出「我用不着大聲炮轟他在香港的作為、他在中國西部山區對維吾爾人所做的事，還有他試圖以武力處理台灣」。他稱習近平知道「不同國家的文化有不同規範，各國領袖都要遵從」，亦知道需要承擔侵犯人權的後果。由於拜登在這段發言中，並未清楚說明究竟是否向習近平提及香港、新疆和台灣問題，一度令外界以為他向北京屈服。

拜登也表示，觀乎中國歷史，中國處於分裂狀態時，往往被「外部世界」迫害，因此習的中心思想是中國必須有統一及緊密的控制，「而他以此作為其所作所為的理據」。他認為，中國非常努力希望成為世界領袖，但前提需讓其他國家對華有信心，若繼續違反基本人權，將難圓夢。拜登不欲進一步解釋，並指中國問題複雜，「不會在電視以10分鐘講述中國政策」。

台灣《蘋果新聞網》／《蘋果》資料室

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