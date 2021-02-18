浙江省東陽市一間戲院昨日發生罕見事故，多名民眾在觀看電影時出現頭暈、嘔吐等不適，當局將不適觀眾送院，並安排現場63人送院檢查，經初步調查發現戲院內一氧化碳濃度超標。事件引發網民質疑：「電影院怎麼會有一氧化碳？」懷疑涉及暖氣系統或商場內食肆洩漏天然氣、煤氣，涉事電影院已經暫停營業。

涉事戲院位於東陽市巍山鎮，昨日下午6時許有觀眾在觀看電影時不適，當局派人到戲院，現場見到有人被抬上擔架，有家長抱着兒童奔走。當地的巍山中心衞生院指，送院者正在接受治療，事故正在進一步調查處理，具體待官方通報。

當地政府在微信公眾號通報事件，指事發後當局組織人員到醫院檢查，消息，2月17日18時許，浙江東陽市巍山鎮新天地電影院一影廳有數人在看電影時出現頭暈、嘔吐等身體不適情況。東陽市立即安排上述人員前往醫院進行檢查及治療，送院者均無生命危險，具體事發原因仍要進一步調查。

戲院屬密閉場所，事發後網民都質疑一氧化碳的來源：「哪來的一氧化碳？空調？」「煤氣管道洩漏了？」「人太多了吧？」「電影院在大型商場裏面，可能會有一些餐飲店，會用到煤氣、天然氣……」「直燃機供暖啊，多半是進風系統和煙道同房間，煙道洩漏被吸進空調系統裏了。」

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