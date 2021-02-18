台灣教育部今日表示，台灣大學化學工程系教授李篤中未經許可就主持大陸國家自然科學基金委員會的研究計劃，經查證屬實，認定違反兩岸條例，因此被罰30萬元新台幣（約8.2萬港元）。

李篤中去年被指疑似曾名列2006年大陸長江學者獎勵計劃、千人計劃，還主持4項大陸的研究計劃，有關計劃的資金超過1,000萬元（276萬港元）。李篤中因此退出台灣科技大學校長遴選，教育部接獲檢舉後亦立案調查。

教育部今日表示，李篤中自2009年起，以哈爾濱工業大學的名義，申請大陸國家自然科學基金委員會等3項研究計劃，有關計劃皆未經台灣的主管機關許可。

教育部指出，經查證屬實，李篤中已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（或稱：兩岸人民關係條例）第33條之1第1項第1款規定，因此依照兩岸條例第90條之2第1項規定，處以30萬元罰款，裁處書於今日寄出。

教育部同時重申，依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規定，台灣公立大學教師不得應聘赴大陸任教；未經許可，不得赴大陸參與學術交流及各項國家基金及國家重點研發計劃。

台媒曾報道，李篤中專長為環境與能源，研究領域橫跨化工及環工，雖然是台灣本土博士，但學術成就卻是有目共睹，曾獲得台灣教育部「國家講座主持人」等獎項，當年擔任台科大副校長時的行政表現也非常優秀。

中央社

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