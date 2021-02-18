反美是工作、赴美是生活！大力反美的上海復旦大學中國研究院高級研究員、教授陳平，在接受媒體訪問、講述美國德州受暴風雪、嚴寒天氣影響時，無意中透露他在美國購買平房、長期居住，更在美國過農曆新年。報道在網上曝光後即時引發網民怒批：「研究來研究去屁股坐到哪裏都不知道！」「這是不是個香蕉人呢？」

現年77歲的陳平，本月15日接受內地觀察家網訪問時，因為寒潮，他被困在德州首府奧斯汀（Austin）的平房中，並表示這次幾十年未遇之寒潮，令到馬路結冰，汽車幾乎無法通行，用電量超負荷，大面積停電。他更稱：「我的現代化新家面臨能源危機，因為只有電爐，沒有天然氣和其他能源。早上開車跑了幾家商店，才買到最後一個使用液化氣罐的爐子，準備斷電後還能煮飯。結果回來開到家附近，路面結冰，汽車爬不了坡，回不了家。只能停小區停車場。穿了爬山鞋，也在水泥路上無法步行，只能從花園草地上繞過去。」

他又稱因為風雪，被困在家中無法出門，當地商店的蠟燭、打火機、炭爐都賣空，可能要到明日交通才恢復，他將「全面備戰，為斷水、斷電、斷手機電話做準備」。

同樣是北京大學經濟學院兼職教授、《眉山論劍》節目主持人的陳平，極之詳盡報道寒潮災情，卻無意揭發他在美國過年及長期生活，引發網民的反感。有網民指他曾經在內地一次演講中說「在中國拿2,000一個月比美國拿3,000美元月薪過的還要好」，現在卻跑到美國生活去，「長得真醜，噁心」，「還以為他是個好人呢」，「拜登會照顧好他全家的」。

不少網民則選擇暗諷：「陳平教授真不容易，那麼大年齡，為了獲取第一手資料，攜家人長期潛伏……」「陳平教授之所以在美國購置新房，是出於純學術研究性質的，主要目的是為了深入生活，近距離觀察美國人民的不幸遭遇，徹底驗證3,000美元不如2,000人民幣理論的準確性！」「陳老師一定要臥底美國，把反美事業發揚光大！」

祖籍浙江、重慶出生的陳平，在美國攻讀理論物理學，並在德克薩斯大學奧斯汀分校獲得博士學位，回國後他則轉為研究經濟，涉及宏觀經濟學、金融經濟學、微觀計量經濟學、文化人類學等，不過讓他出名的，卻是他的反美立場。陳平提出各種經濟學「理論」，指摘歐美和印度等國的經濟制度，突出「中國模式的優越性」。

公開資料顯示，陳平大女兒是美國公民，大學在麻省理工學院就讀，女婿則是美國人。

觀察家網／新浪微博

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