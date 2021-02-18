對外公開武漢肺炎疫情被訓誡、最終染疫離世的武漢中心醫院眼科醫生李文亮離世一年，法國《世界報》刑登一篇題為《一年之後，中國人沒有忘記「吹哨人」李文亮》的報道，被中國駐法國大使館指涉及「損害中國名譽」，批評報道「內容和事實不符」，媒體「吃人血饅頭，拿李文亮醫生炒作新聞」。

這篇由記者Simon Leplâtre寫的報道，講述內地民眾在網上悼念李文亮，並稱他公開的疫情，懷疑病毒有能力人傳人，這與官方的說法相反。他作為吹哨人，被公安訓誡，但卻拉響了警報，讓全國人民都為疫情作出準備，同時在他離世一周年，讓民眾留下深印象，並認為他已經是一個象徵，並指，很多中國人與他一樣知道如何推陳出新，卻不會走得太遠。

然而，中國駐法國大使館卻十分介意這篇報道，更發表長長的聲明聲稱報道「與事實不符」，而且逐點反駁。大使館首先聲稱李文亮不是吹哨人，當局強調第一個通報武漢肺炎病例的醫生，是湖北省中西醫結合醫院呼吸與危重症醫學科主任張繼先，他是在2019年12月27日報告病例。

其次，李文亮在微信轉發消息，提醒同學要預防病毒後，被帶到公安局接受訓誡，但中國駐法國大使館的聲明卻稱，李文亮「沒有遭到逮捕」。大使館又聲稱，報道中指李文亮醫生被訓誡之後的3個星期內，中國政府仍在宣稱病毒無傳染性，「這完全是無中生有，顛倒黑白」。然而，在去年1月21日國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，卻表明武漢肺炎病毒可以人傳人，證實李文亮所提出的警告。

大使館又批評，李文亮的名言「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，批評「每當談論中國時，我們在西方社會卻只能聽到一種聲音，那就是污衊抹黑中國的聲音。西方社會算不算是一個健康的社會呢？」最後更批評法國記者「慣於吃『人血饅頭』，無視基本職業操守，一再炒作李文亮醫生，這是對李醫生及其遺屬的極大冒犯」。

雖然官方一直在否定李文亮吹哨人的角色，更借他作為反對外國批評中國的武器，但不少網民仍感激他為公眾作出提醒：「如果沒有他，疫情會更嚴重。」「李文亮是不是吹哨人？雖然外宣很多時候是給國人看的，但外交還是身段更柔軟才好。」「疫情初期，對內維穩，李文亮他們被訓戒是事實。但如果出於某些目的而掩蓋真相迴避真相，最後就還會重蹈覆轍。」

中國駐法國大使館網站／新浪微博

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