解放軍一直都宣傳自己實力有多強大，如何可以應對外國的威脅，可是解放軍鷹派少將羅援卻稱，解放軍花數十年才能發展到現時的地步，「取得的成果不小」，但卻承認不論在海軍、空軍及核武等，與美俄的差距仍相當之大。

內地的自媒體「蝦兵械將」近日引述羅援的分析指出，中國的軍事發展，讓「無數人驚嘆於中國的發展速度」，可是他認為，與美俄的差距，卻是兩國發展時間比中國早很多、經驗豐富底蘊深厚，「這些東西中國都是沒有」。

羅援以一系列的例子，展示中美俄之間的差距：「美俄的航母已經在海上肆意航行時，我國的航母連建造計劃都還沒個影！」美國航母共有11艘，解放軍就只有兩艘；核潛艇俄羅斯在世界上是出名的強國，中國並沒有甚麼優勢。空軍方面，中國雖然擁有第五代戰機，可是「先進戰機」的數量比較少，一些「必需的機型」現在也沒有發展起來。至於核武器，中國核彈頭的數量遠遠低於美俄，「連他們的零頭都不如」。

羅援認為目前解放軍陸軍「很強大」，與美俄相比「不相上下」。但總體而言，解放軍整體而「依舊是落後的，尖端力量尚且不足」。

雖然解放軍不先進，但美國、日本仍認為中國的威脅與日俱增，美國智庫安全政策中心（Center for Security Policy）昨日舉行網上研討會，會上美國國防部貿易安全政策前副次長布萊恩（Stephen Bryen）重申，台灣與大陸的軍事實力相當懸殊，台灣面對來自大陸的威脅也會影響到日本的利益與日中關係，他呼籲美國、日本及台灣要加強軍事合作，並建立國防聯合司令部，在協助增強台灣防禦能力的同時，亦可以維持美國在印太地區的優勢地位及太平洋地區穩定。

美國退役陸戰隊上校、日本戰略研究論壇高級研究員紐瑟姆（Grant Newsham）指出，台灣作為第一島鏈上的關鍵環節，是兵家必爭之地。與台灣加強軍事合作，幫助台灣抵禦大陸入侵，對日本、美國應對中國軍事擴張、穩定地區局勢來說十分重要。紐瑟姆也認為，從過去4年中澳關係緊張的趨勢來看，澳洲也意識到中國的威脅。

自由亞洲電台／台灣《自由時報》

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