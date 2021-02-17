中印上周三（10日）達成拉達克東部班公湖撤軍協議後，印度陸軍昨公佈影片與照片顯示，中國解放軍在對峙地點拆除在當地構築的帳篷、軍事掩體和臨時工事，並為第二階段撤離對峙地點做準備。此外，隨着兩國關係回暖，印度將在未來幾周批出來自中國的新投資方案。

日前網上出現中印軍隊大批坦克在班公湖撤離的影片。有報道指，解放軍方面撤走達200輛裝甲車，包括99A和88A的主戰坦克。印度斯坦時報等印度媒體昨日又報道，印度陸軍公佈五段短片和相關照片，顯示中國部隊在當地拆除帳篷和臨時工事等，還有軍用卡車等大型車輛及部隊撤離的狀況。一名不願透露姓名的印度高階軍官說，中、印拉達克班公湖撤軍一切按照計劃進行，沒有任何障礙。據悉，在班公湖撤軍程序完成的48小時內，雙方將在第10輪高階軍事指揮官會議上核對雙方的撤軍承諾與實際執行情況。不過，雙方尚未確定舉行第10輪高階軍事指揮官會議的日期。

禁染指敏感行業

此外，印度經濟時報昨引印度官員消息指，印度準備在未來幾周審核和通過一些來自中國的新投資案。不過，中資在印度的投資申請仍無法輕易過關，印方只會審核和通過那些對國家安全不敏感行業的投資案。印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生衝突與對峙後，印度政府以國家安全理由，陸續禁止上百款中國行動裝置程式（App），也暫緩或放慢中資到印度投資的申請。

中央社