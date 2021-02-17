內地經濟起飛，吸引不少外國人淘金。部份外國人選擇做KOL，在影片中說着「唔鹹唔淡」的普通話取悅中國人，賺取點擊和金錢。但在牆內似乎只會聽到一種聲音，無論是外國人或本地人，都不得在網上妄議時政或批評政府。有美國人在短短一年內就因為「頂唔順」中國政府監控言論自由，不想「出賣靈魂、靠吹捧中國來換取財富」，決定返回美國。離開中國後，他才可以無憂地發聲批評中國政府。

該名自稱叫Kevin的美國男子在網上以中文撰文，指自己在中國住了差不多4年，直到去年6月才回到美國加州。他自2016年起先在深圳生活，直至2019年10月搬到上海，由於疫情關係找不到工作，於是決定轉行做KOL，並開始在內地影片分享平台「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）分享自己拍的短片，包括武漢封城後他本人在上海的生活，以及當時美國老家民眾的反應等等，短短一個月就累積了7,000左右粉絲，其中最受歡迎的短片播放量超過15萬次。

但Kevin很快發現，作為外國人想在中國社交媒體上取得成功，「不二法門就是拋棄所有的尊嚴，在每個短片中至少一次要撕心裂肺地高喊『我愛中國』」。但Kevin認為，自己無法出賣靈魂、靠吹捧中國來換取財富。因為早在2016年，Kevin任職的美國公司派他到中國出差，公司的客戶包括中國公安機構，後來他發現，中共在監控新疆維吾爾族人的過程中有可能使用其公司的設備，於是在2018年決定辭職。

而他在B站分享短片的同時，亦有在Twitter用中文發文，他留意到絕大多數中國用戶都不用自己照片做頭像，名字也盡量不涉及本人，原因就是不想被當地警察局叫去「喝茶」，或者被單位領導人約談。因為點讚一條「不該點讚」的推文，說一句不該說的話，隨時都有可能被盯上。即使是已經移民海外的華人用戶，發文依然會擔心影響到在國內的親人，於是選擇匿名。

到後來，Kevin在Twitter發文前會給幾個中國朋友先過目，請他們幫忙看看文字是否踩過了紅線。他認為，這樣就是中共搞言論審查的目的，令你「永遠不知道這條紅線在哪裏」。

Kevin學懂中文後，開始每晚看新聞聯播，再加上平時用中文跟內地民眾交流，了解到他們對美國的看法：中共統治下的中國對美國未來的繁榮安定構成威脅。Kevin認為，自己長遠不想在這樣一個公開反對美國自由民主價值觀的國家工作，於是在去年3月起停止更新網絡頻道，6月買機票回美國。

回到美國後Kevin頭幾個月保持低調，之後他就不再有後顧之憂，不再擔心無孔不入的監控系統，也不擔心被舉報或扣押，他能自由地發聲，批評中國政府鎮壓新疆和香港人民，質疑中國政府處理疫情無能、隱瞞疫情導致大爆發，質疑台灣明明擁有自己護照和貨幣，中共卻非要對其宣稱領土主權。

Kevin又以過來人的身份提醒其他在華外國人，他們的事業就像沙灘上用沙堆成的城堡，即使費盡心血取得一番成就，但當獨裁的巨浪席捲而來，就會把一切都沖走。

被開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞亦在Twitter推薦Kevin這篇文章。蔡霞指，文章非常真實地敍述中國極權真相。

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