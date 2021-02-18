茅台渾身都是寶？春節前，貴州茅台酒銷售有限公司（簡稱「茅台銷售公司」）頻頻推出控價穩市舉措，包括100%拆箱銷售、取消網上低價「搶購」飛天茅台的門檻，並宣佈將2020年可售茅台酒全部投放市場藉以清倉。《中國證券報》記者春節期間走訪發現，想在實體店以每瓶1,499元人民幣（下同，約1,796港元）的低價，購買53度500毫升飛天茅台，仍然是幾乎不可能。此外，還有「新炒貨」應運而生：茅台酒紙箱竟然炒到500元（約599港元）一個。

據該報報道，針對網上1,499元一瓶的飛天茅台，茅台銷售公司要求電商不得設置消費限制門檻。因此，春節期間，在京東、蘇寧App搶購同價飛天茅台的頁面，點擊預約按鈕，不再彈出需要會員身份的提示。小米有品App憑身份證完成實名認證後即可預約。為防止「黃牛」刷單搶貨，小米有品還設置人臉識別，且同一用戶30日內最多購買2瓶，每次限購1瓶。

惟放低門檻後，仍然有普通消費者表示難以敵過已有1年經驗、且有軟件加持的「黃牛」，在京都、蘇寧兩大平台搶購飛天茅台被秒殺。然而，改到實體店購買，價格卻貴了幾近一倍。「1,499元一瓶的茅台酒？不可能有。現在店裏的貨2,700元（約3,235港元）一瓶。」在北京西城區某特約經銷商店內，每袋兩瓶茅台酒，都是以2,750至2,800元的單價出售。

報道還指，茅台銷售公司春節前要求飛天茅台要100%拆箱出售，並將不定期檢查，一旦箱子數量沒達標，會處罰經銷商。但春節期間，茅台酒市場越發瘋狂，甚至出現銷售茅台酒紙箱的渠道，一個2020年茅台酒紙箱售價炒到500元，同規格普通紙箱每個售價不過3元（約3.5港元）。

業內人士透露，目前市場售價是茅台原箱酒（每箱6瓶）每瓶3,300元（約3,954港元）、散瓶酒2,700元，500元一個的紙箱起到重要作用。「買整箱茅台的人並不是自己飲用，不然不會在乎紙箱。就因為有紙箱，單瓶茅台身價才能再漲600元。」

白酒零售商林明（化名）則指，買紙箱的基本是終端酒商。「拆箱令」下誕生很多新名詞，如原箱、塗碼、扣碼、剪角。林明解釋，原箱即完整的整件茅台酒，單價最高，每瓶3,300元；隨後依次是塗碼、扣碼、剪角等。按照箱子完整度，酒價有一定區別。除了箱子外，飄帶、酒杯、繃帶、提袋、驗酒器等都可以流通：飄帶一條2元、原裝酒杯一套30元、繃帶一條15元、手提袋一個100元。

不過，據《21世紀經濟報》報道，18日，牛年首個交易日，A股86%的個股上漲，基金抱團股卻集體重挫，貴州茅台股價重挫5%。

《中國證券報》／《21世紀經濟報》

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