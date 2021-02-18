內媒今日援引捷克《布拉格晨報》17日消息指，布拉格總教區總主教杜卡日前把新冠病毒稱為「中國病毒」，並表示病毒是洩漏的「生物武器」。對此，中國駐捷克大使館發言人昨（17日）對杜卡的言論表示強烈不滿和堅決反對，同時敦促杜卡「立即糾正錯誤，切實消除惡劣影響」。

中國駐捷克大使館發言人強調，新冠病毒溯源是一個複雜科學問題，不能用無端猜疑和蓄意歪曲代替科學研究；而世衞專家已多次指出，新冠病毒極不可能源於實驗室洩漏。發言人批評杜卡的言論無視科學家意見，毫無事實根據，是對科學的不尊重，對中國的無端誣衊。又指捷克科學界權威人士明確指出，杜卡總主教散佈虛假訊息，有關言論純屬誹謗；捷克國防部則指言論沒有證據。

使館發言人稱，中方堅決反對任何人將疫情政治化、對中國污名化。發言人敦促杜卡立即糾正錯誤，切實消除惡劣影響。

《環球時報》／中國駐捷克大使館網站

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