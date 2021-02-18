銅鑼灣書店老闆林榮基去年在台灣遭鄭啟龍等3名男子潑漆，刑事一審判3人分別3至4個月徒刑；林榮基另索償300萬元新台幣（約84萬港元），台北地方法院今（18日）開庭，定於3月25日宣判。

林榮基赴台開設銅鑼灣書店，去年4月21日在台北市一咖啡店用餐，突遭人潑漆；警方隨後組成專案小組，在高雄將涉案的鄭啟龍和與曾士晟、曾士峰兄弟拘提到案。台北地院認為，鄭啟龍不滿林榮基宣揚香港問題的理念和訴求，透過網絡蒐集林榮基個人資料和銅鑼灣書店附近街景照片，邀集曾士晟、曾士峰兄弟伺機潑灑紅色油漆。

春節假期全國消費近$1萬億 首飾化妝品增幅超100%

大陸7天春節假期（11至17日）昨日結束，據國家商務部監測，假期期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額約8,210億元人民幣（下同，約9,839億港元），比去年春節黃金周增長28.7%，比2019年春節黃金周增長4.9%。除了網上，網下消費也是一片火熱，假期前4天，商務部重點監測零售企業銷售額比去年春節同期增長45.9%，其中珠寶首飾、服裝鞋帽、化妝品增幅均超過100%。

此外，民眾的消費清單也更豐富，品質消費成為時尚。京東大數據顯示，春節期間，在一線城市，新能源汽車、健康醫療、寵物產品定單量同比增長10到20倍，在三、四線城市和鄉鎮，智能家電、手機電腦的清洗、維修、換新服務同比增長20到30倍。

美團外賣的數據則顯示，與往年春節假期相比，今年的「1人食」定單數量佔比增長了68%，不少「就地過年」的年輕人開始操持起自己的年味。異地定單亦增加明顯，異地投餵親友最集中的區域來自廣州、深圳、成都、北京和杭州。

首例！台中科院自製「騰雲」號無人機 台東墜毀

台灣中科院一架大型無人機，今天（18日）晚間6時許墜毀在台東縣台東市活水湖附近，無人機上印有NCSIST ASRD字樣及青天白日滿地紅旗。由於現場雜草叢生，濃煙不斷，消防人員獲報已前往滅火。

墜毀現場滿是支離破碎的機身殘骸，據台媒報道，這架無人機是由中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發的大型無人機，機長約8米，翼展約18米，可依任務更換機翼，經常在台東志航基地周邊測試飛行。它能在2,500呎高空飛行，並具有超過24小時長滯空功能，可執行空中監控、空中電子反制、空中電訊中繼站與即時影像傳輸等任務。未來研發項目包括發射空對空、空對艦及空對地導彈。

楊潔篪出訪中東及非洲4國

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於本月19至23日將出訪卡達、烏干達、尚比亞和科威特等4國。分析認為，在當時中美關係緊張的背景下，中國試圖強化和鄰國的聯繫。

「革命世家」女兒李特特離世

中國農業科學院離休幹部、中國扶貧基金會終身理事李特特前晚（16日）病逝，終年97歲。她的父親李富春曾是國務院副總理；母親蔡暢擔任過全國人大常委會副委員長、全國婦聯主席；舅父是中共早期革命領導人蔡和森；舅母是婦女運動的先驅、中共最早的女黨員——向警予。從小在革命世家成長，李特特有着非同尋常的人生。

李特特於1923年出生於法國巴黎，1938年與毛澤東的兒子毛岸英和毛岸青、劉少奇女兒劉愛琴及朱德女兒朱敏等送往莫斯科國際兒童院留學；1941年二戰在蘇聯爆發，李特特被安排參加軍訓，準備作為後備軍參戰。1944年，李特特考入莫斯科鮑曼工程技術學院，1952年回國後長期從事農業科研工作。1978年，她調到中國農科院擔任管理工作，直至1988年退休。

大陸鋁箔低價傾銷台灣

台灣財政部與經濟部日前對大陸進口特定鋁箔進行反傾銷調查，初步調查結果已出爐，認為相關廠商有傾銷事實，並對在台產業造成實質損害。為避免台灣產業在調查期間繼續受損，本月22日起為期4個月，對相關廠商徵收19.86%至32.36%的臨時反傾銷稅。

台移民署將公告陸配子女居留證處理方式

在台被戲稱為「小明」的陸配子女，現時雖已返台，但因武肺疫情關係，無法滿足在台居留183天規定，恐導致下期居留證申請排序延後。陸委會今天表示，移民署已召開跨部會會議研商，希望能彈性處理，近期有望公告處理方式。

據台內政部移民署公告，取得每次效期為6個月的依親居留證後，須每年在台居留逾183天，滿4年才可申請長期居留證；取得長期居留證後，須在台合法居留2年且每年居留逾183天後，才可申請定居證。取得定居證後，才可至戶政事務所辦理戶籍登記取得身份證。

綜合報道

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