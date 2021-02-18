緬甸軍方發動政變，外傳中國在背後撐腰。根據緬甸公民團體「為緬甸公義」（Justice for Myanmar）報告，緬甸政府的112家重要商業夥伴中，涉及中國和香港資金者有20間，包括營運萊比塘（Letpadaung ）銅礦的萬寶礦產（香港）銅業有限公司。《蘋果》翻查資料發現，萬寶礦產（香港）銅業有限公司，是中國國企萬寶礦產的控股子公司。萬寶礦產營運的萊比塘銅礦是與緬甸軍方的合資項目，曾在2012年因嚴重污染水源而引發當地村民及僧侶上街示威，緬甸軍警更一度以暴力鎮壓。

公開資料顯示，萬寶礦產（香港）銅業有限公司，英文名字為WANBAO MINING （HONG KONG） COPPER LIMITED ，成立於2004年03月30日，原名萬寶泰亞，2010年改為現時的名稱，屬於香港私人註冊有限公司，股本僅為1元港幣，註冊公司地址為中環德輔道中一幢商業大業，董事王勇、馬衞國及陳德芳，3人填報的住址均為北京同一個單位。

萬寶礦產（香港）銅業有限公司，是總部設於北京的萬寶礦產的控股子公司。萬寶礦產屬國有企業，隸屬於中國兵器工業集團，根據該公司的官網資料顯示，萬寶礦產成立於2004年，是經中國政府批准註冊成立的專業性礦業公司，註冊資本50億元人民幣，在海外設立控股子公司，從事海外項目的投資運作。除緬甸外，萬寶礦產在津巴布韋及剛果均有營運礦場。

不過，總部設於英國的「國家犯罪國際研究計劃」（International State Crime Initiative）的資料及外媒報道，萬寶礦產2011年與緬甸軍方控制的一間公司合資營運萊比塘銅礦。2012年10月，由於該銅礦做成嚴重的水污染，當地村民及僧侶被迫遷走，卻沒得到適當賠償，結果觸發緬甸民眾的激烈抗議，緬甸政府曾派軍警鎮壓。該硐礦曾一度停工，但事隔一年後低調復工。

至2014年，萊比塘銅礦的爭議仍未解決，當時兩名在礦場附近勘探的中國人，便一度被村民劫持；同年12月的一場村民與防暴軍警的衝突中，更有一名老婦死亡。到2016年3月，該銅礦才順利投產。

《蘋果》記者

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