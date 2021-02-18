英美兩國對世衞組織（WHO）國際專家團到武漢調查疫情起源的渠道表示擔憂，還要求中國必須提供疫情初期的一切原始數據。中國外交部發言人華春瑩今（18日）在例行記者會回應時三問美國：「美方可不可以提供所有的相關原始數據？美方可不可以與世衞組織開展全面充份的合作？美方可不可以邀請世衞組織專家赴美國開展溯源考察、得出獨立的結論？」她反指，新冠病毒2019年11月已在歐洲出現，並開始在法國傳播，「這是基於多位科學家的大規模回溯研究得出的結論」。

華春瑩聲言，世衞組織專家和相關研究人員已公開表示，個別西方媒體報道中方拒絕分享新冠病毒起源的原始數據，與他們在中國的經歷是完全不符的；更指西方媒體故意曲解和有選擇地引述專家團成員的表態感到失望和羞恥。

她不點名批評「個別西方政客」開口閉口說獨立，但獨立不等於聽命於西方，不等於對中國進行有罪推定；而美方一些人也提到，應該要求中國與世衞專家團全面充份合作，「事實上中方正是這麼做的」。

對於新冠病毒全球溯源的問題上，華春瑩重申中國一直強調「溯源應是多國多地爆發」的定調。她指，病毒和疫情於2019年下半年已在世界多地多點出現的報道，譬如說她今天剛剛看到的報道稱，近日發表在《歐洲流行病學雜誌》的研究表明，新冠病毒2019年11月已在歐洲出現，並開始在法國傳播。

她又指，早在2019年6、7月份，美國媒體開始報道德特里克堡生物基地的問題；根據美國媒體的報道，維珍尼亞州北部出現不明原因的呼吸系統疾病、威斯康辛州爆發大規模的電子煙疾病，同月美國疾控中心給德特里克堡生物基地發中止函，要求其中止大部份操作，這個基地隨後宣佈關閉。「2019年7月底靠近這個地區的兩家養老院，出現了不明原因導致的呼吸道疾病。2019年8月，美國疾控中心聲明稱，考慮到國家安全，不能公佈有關該基地關閉的細節與原因。」

華春瑩又指，2019年9月，基地所在地馬里蘭州報告稱，電子煙疾病的患者病例增加了一倍；2020年3月，美國疾控中心主任公開承認，美國2019年秋季部份的流感死亡病例，實際上感染的可能是新冠肺炎，也有報道顯示2019年12月一些美國人捐血的樣本當中就已存在新冠病毒的抗體。

「這些都是源自於美國媒體自己的報道，不是中方編造的，是美國媒體自己的報道，我們只不過把它記錄下來。」華春瑩調，隨着事實和證據的不斷積累和科學的不斷發展，溯源工作也將在地域上發生變化，中方已經本着「開放和透明」的態度，與世衞專家合作來開展全球病毒溯源，分享交流研究的成果。

澎湃新聞

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