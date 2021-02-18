兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周三（17日）新增11宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是上海4宗、廣東3宗、四川2宗、黑龍江1宗、湖北1宗。大陸累計確診89,806宗，4,636人死亡。台灣累計確診938宗，死亡9宗。

路透社報道，德國生物科技公司BioNTech決定頂住來自北京的壓力，向台灣提供500萬支武漢肺炎疫苗。中央流行疫情指揮中心總指揮陳時中下午將舉行記者會，預計會說明相關進度及防疫事宜。

陳時中昨日接受媒體訪問時，講述台灣與BioNTech商討購買疫苗的過程，他表示去年12月原來要正式宣佈成功購買500萬劑疫苗時，BioNTech在最後一刻打退堂鼓，交易被阻，但卻沒有完全破局。陳時中未有說明交易受阻的原因，但表示交易受到來自外界因素干預。

路透社引述一封BioNTech的電郵聲明，表示將會按原來計劃向台灣提供疫苗，提供疫苗給台灣是這項承諾的一部分，相關討論還在進行當中，會持續更新消息。

北京當局則繼續以疫苗進行外交，國務委員兼外長王毅昨日以視像方式，出席聯合國安理會疫苗問題部長級公開會議時，重申新一輪疫情仍在蔓延，發展中國家，特別是陷入衝突的國家、受人道主義危機影響國家面臨困難處境。他強調中方正展開疫苗國際合作，「從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件」。聲稱中方的目標，是「讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為『人民的疫苗』」。

路透社／國家衞健委/ 中國外交部網站

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