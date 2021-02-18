香港中聯辦出現高層人事變動，最高人民檢察院辦公廳主任、曾任《檢察日報》總編輯的王松苗，空降中聯辦擔任秘書長，成為「西環大管家」。而原來的中聯辦秘書長文宏武則「另有任用」，中聯辦相關人士則指，人士職務調整屬「正常」。

《星島日報》及本港的親中報章今日報道王松苗被調任香港中聯辦的消息，並指王松苗在農曆新年前上任，內媒則證實，他在本月初已卸任最高人民檢察院新聞發言人，但「新職務尚未見公開報道」。中聯辦網站「主要官員」一欄已經更新資料，顯示王松苗已擔任秘書長，並附有他的簡歷。

現年52歲的王松苗，安徽岳西人，1990年在華東政法學院法學系畢業，亦擁有中國政法大學法學博士學位。他曾在最高人民檢察院的機關報《檢察日報》工作22年，先後出任編輯、評論部主任、副總編輯、總編輯，亦先後兩次獲得中國新聞獎並曾榮獲第十屆長江韜奮獎，號稱「法治新聞人」。

至2013年王松苗出任最高檢計劃財務裝備局局長，2016年出任最高檢辦公廳主任兼新聞辦主任。去年12月初，王松苗仍以最高檢新聞發言人王松苗身份，出席檢察開放日活動，並指自2010年5月首次舉辦檢察開放日以來，已有逾260萬各界人士走進檢察機關參觀。

雖然身為新聞發言人，但王松苗見報卻非常之少，除了去年底參與檢察開放日活動之外，再上一次在報章上出現，已經是去年5月的全國兩會，他接受內地媒體訪問，解讀最高檢工作報告。

這次人事變動，是繼廣東省委前常委、前紀委書記施克輝擔任中紀委駐國務院港澳辦紀檢組組長之後，港澳系統再出現的高層調整。

至於文宏武，早前有報道指他正在參與在香港籌建一間「文化央企」，統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構及中華文化城等中資機構，由出版、印刷、新聞、新媒體、影視、文藝演出都包辦，藉此「推動人心回歸」，預料今年上半年開張。

《星島日報》／《大公報》

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