武漢肺炎疫情肆虐，台灣積極向國際大廠洽購疫苗。不過台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨日接受電台專訪時稱，台灣早在去年已向德國BioNTech採購500萬劑疫苗，卻疑因中國介入生變。對於屢遭外界批評疫苗採購不透明，陳坦言：「我是有苦難言」。

據陳時中透露，原本與德國BioNTech已簽約在即，並正互相檢視新聞稿，但對方卻在簽約前夕以「內部有意見」為由急叫停，他表示：「有人不希望台灣太高興」。據悉，德國BioNTech將台灣在內的大中華地區疫苗代理權都授權給上海復星醫藥公司。

黑龍江毒王傳141人

對於是否採購中國疫苗，陳時中表示，目前中國的疫苗無論在安全、有效性等技術性資料都不完整，而台灣法律也規定不可買。他指出疫苗採購須符合安全、有效、可以買以及有人願意用四項原則，但中國疫苗目前首三項原則都不符合，也不知有多少人想用。另據台灣蘋果新聞網報道，首批20萬劑牛津疫苗最快可於下周抵台。

此外，中國國家疾控中心昨公佈，一名44歲來自黑龍江的推銷員上月在吉林省通化市最少傳染141人，並導致至少一名老人死亡。該名「毒王」被指在出現症狀的情況下，上月在沒戴口罩下舉行三場保健品講座。由於講座以贈送雞蛋作招徠，吸引不少老人參與。其中一場講座的40名出席者中最終有36人確診，感染率達九成。

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