內地兩院（中國科學院、中國工程院）院士理應代表頂尖科技人才，然而評選機制卻爭議不斷。貴州茅台集團周三（17日）在微信官方公眾號上宣佈，該公司的48歲總工程師兼首席質量官王莉入圍中國工程院增選院士名單，結果引起輿論譁然，有人批評王莉根本與高科技「不沾邊」、「科技性不高侮辱性極強」；官媒《央廣網》其後亦就此事發表評論文章，強調釀酒行業本身就存在爭議，「推薦致力於研究釀酒技術的研究人員評選院士，很難代表『科技興國』的戰略方向，同時也會引起人們對社會科研方向和院士推薦、評選標準的質疑」。

茅台在內地是高價白酒，其年產量有限，加上官員飯局喜愛飲用，令其身價大大抬高。根據貴州省科學技術協會網站消息，貴州省推選中國工程院院士候選人評審會本月8日在省科協召開，經專家評審後，決定推選王莉、地質調查院的周琦、公路工程集團有限公司的張勝林及貴州大學負責計算機科學與技術研究的馬建峰為候選人。

茅台集團官網顯示，王莉於1994年畢業於西北輕工業學院（現陝西科技大學）食品專業，隨後進入茅台酒廠工作，現任茅台集團有限責任公司總工程師、首席質量官，曾榮獲國家技術發明二等獎、國家白酒評委、國家釀造高級評酒師等榮譽稱號。另外她亦參與多項重要的科研項目，包括「茅台酒風味物質研究」、「近紅外光譜技術在白酒行業的應用」等，茅台總部內還有以她命名的「王莉品評勾調技能大師工作室」。主要刊登中國學術期刊的「中國知網」數據顯示，王莉總計發表論文105篇，下載量達20,320次，其中最高引用量為77次。

不過內地輿論均批評王莉不夠資格入圍院士，有人狠批「王莉有甚麼創新？為甚麼媒體從來就沒有報道過？她職務是茅台酒廠總工，還有是品酒師、評酒師，但不是科學家。難道白酒被她品評過就能產生質的變化？難道王莉當總工之前，就沒有國酒茅台？難道三十年之前人們喝過的茅台酒都是假的？研究白酒的人能入選兩院院士，那研究醋、啤酒、醬油、味精的人，能不能入選兩院院士？如果兩院院士評選標準沒有行業限制，與高科技不沾邊的人也能當選兩院院士，那就是笑話！會讓真正的科學家、科技工作者寒心！」

另有網友就將王莉的入圍，與北京大學終身講席教授饒毅於2011年落選院士作比較。饒毅是內地「千人計劃」的發起人之一，曾任美國西北大學神經內科學教授、北京大學生命科學學院院長，當年落選後即宣佈不再參選中國科學院院士。甚至有人將王莉譏諷為「白酒院士」，因她令人聯想起於2011年當選院士的中國煙草總公司研究員謝劍平，當時謝劍平就被戲稱為「煙草院士」。

官媒《央廣網》周四（18日）對王莉入圍院士一事發表題為《茅台總工入圍院士候選人？當慎之又慎！ 》的評論文章，強調釀酒行業本身就存在爭議，「推薦致力於研究釀酒技術的研究人員評選院士，很難代表『科技興國』的戰略方向，同時也會引起人們對社會科研方向和院士推薦、評選標準的質疑」。

文章又指，茅台集團是著名釀酒企業，在貴州連續3年納稅第一，「在此背景下，茅台集團總工程師由貴州省科協推薦入圍中國工程院增選院士名單，也是一個容易引發議論的焦點，推選有沒有被科研成果之外的市場因素影響？倘若當選，最大得益者是不是釀酒企業？凡此種種疑問，都需要直接面對，相關各方應當慎之又慎！」

貴州省科學技術協會工作人員事後回應稱，在這次院士增補評選之前，當事人王莉一直很低調，相關評選亦符合所有法定流程，對於此事引發的關注，「我們也很無奈，不知道是不是有人蹭熱度」。至於茅台集團暫時尚未作出回應。

中國工程院負責人亦發表回應指，已注意到王莉入圍院士候選名單一事受到社會關注，「根據院士增選工作相關規定，中國科協提名是院士候選人產生渠道之一，具體程序是經地方科協推薦、中國科協組織遴選、報經中國工程院主席團審議通過後方可成為有效候選人。目前，王莉尚處於地方科協推薦公示階段，還不是中國工程院2021年院士增選有效候選人。」

中央社／澎湃新聞／新浪微博／上游新聞／知乎

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