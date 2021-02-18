今年內地當局鼓勵民眾就地過年，又大力推本地旅遊，假期已過，當初所說的經濟效益似乎未見出現。廣東省公佈今年的農曆新年假期，全省接待遊客3,964.3萬人次，旅遊總收入204.8億元人民幣（下同，約246億港元），與去年武漢疫情大爆發時比較增加3.2倍，但與沒有疫情的2019年比較，卻仍大跌58％。

廣東省文化和旅遊廳指出，今年當局呼籲民眾就地過年，在城市周邊的「微度假」成為民眾的熱門節目，經初步數據，在全省接待的3,964.3萬人次當中，93.3%都是省內、市內遊客，過夜遊客則有953.4萬人次。景區仍是民眾度假的首選，全省15個5A級景區，接待70萬人次，廣州長隆、惠州西湖及廣州白雲山是預約人數三大景區，而廣州、惠州及東莞則是預約人數頭三位的城市。

根據當局公佈的數字，去年農曆新年、正值武漢肺炎大爆發，廣東省接待遊客僅1,320萬人次、旅遊收入48.4億元（約58億港元），今年不論人數及收入都有明顯增長。可是與2019年、沒有疫情的農曆新年，廣東省接待6,330萬人次、旅遊收入5,139億元（約6,160億港元）比較，仍然未能回復。

大批民眾就地過年，亦可從今年春運的數字上反映。國務院聯防聯控機制春運工作專班今日公佈數據，在農曆新年7日假期中，全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客9,841.6萬人次，比2019年同期減少76.8%，比去年亦減少34.8%。

內地春運進入民眾在假期後返回城市的階段，當局預計今日全國發送旅客2,144萬人次，其中公路佔最多，涉及1,330萬人次，鐵路則發送670萬人次、水路48萬人次及民航96萬人次。全國高速公路則預測今日會有2,949萬部車輛上路。

廣東大洋網＼澎湃新聞網

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