有「台灣賭神」稱號的戴子郎（本名黃樹義）因心肌梗塞，年三十（11日）當天病逝家中，終年64歲。戴的親友昨低調證實消息，透露他過去曾做心血管支架手術，有心血管疾病等相關病史。他三年前於韓國賭場贏得4億韓圜（約300萬港元），入境台灣未有申報，悉數充公，他當時霸氣地回應：「就當繳稅給國家吧！」，因此爆紅。

戴子郎工作夥伴向台灣蘋果新聞網稱，認識戴約10年，以前每半年就會跟他組團出國打牌，今年大年初一傳訊息跟他拜年時，卻不讀不回，當下覺得奇怪，不料沒多久就接獲他猝逝的消息。他的家人透過短訊通知噩耗，指他11日因心臟宿疾逝世，後事一切從簡。

戴子郎一生大起大落，堪稱傳奇。他27歲前從未踏入賭場，其後擔任證券公司總經理，90年代台灣股災時欠下5,000萬台幣（約1,382萬港元），他才想起當年在美國旅行期間曾購買一本教人玩21點算牌的書《Beat The Dealer（擊敗莊家）》，開始接觸及鑽研21點。當時他發現韓國賭場的貴賓廳回佣高達2,100美元（約1.6萬港元），計算出按正常玩21點最多只輸500至600美元，換言之每周末賭錢可賺約1,500美元（約1.2萬港元），於是他毅然借下高利貸21萬美元（約162萬港元），找了七人到韓國賭場玩21點，每周最少賺取1萬美元回佣，花了三年終於還完股災欠債。

300萬被充公當繳稅

後來韓國等賭場取消回佣制度，他在《擊敗莊家》一書學懂21點算牌，此後開始周遊列國賭博，效法日本著名漫畫《帶子狼》（漫畫講述日本武士帶子周遊上陣殺敵），他亦經常穿着印有幼童的T恤賭博，取其音改藝名為戴子郎。他據稱在賭場贏得太多錢，遭全球200多家賭場列為黑名單，其「台灣賭神」之名亦不脛而走。

戴子郎三年前再次震驚台灣，當時他及其團隊在韓國新賭場贏了10億韓圜（約700萬港元），他帶着自己分到的4億多韓圜返台，然而他入境台灣時沒有申報，須全數充公。當時他霸氣地說：「就當貢獻國家吧！」然後問可以離開了嗎，他要趕着去打麻將，其霸氣再次引起台灣關注。

戴子郎曾分享兩張手寫的90個願望清單，其中一個願望是「兒勿犯己錯」，年輕時在股市吃大虧，坦言早已對股市操作失去信心，有80項是遊覽全球知名景點，完成就在旁邊加註「已」，剩下10個願望，要寫科幻小說、武俠小說、英文書、賭博小說，更發下豪語要改編成連續劇、電影，可惜未及進行便因病逝世。

台灣蘋果新聞網