一心想滑雪，沒想到19名到黑龍江省哈爾濱市一個滑雪場的遊客，竟遇到纜車系統故障，在半空中被困逾3小時，其中6人受傷。

事發在哈爾濱市阿城區的上京國際滑雪場，昨日下午3時24分，當局接報滑雪場纜車系統故障，停止運作，19名遊客在纜車上半天吊。滑雪場的工作人員與搜救人員到場，逐一將纜車上的遊客救回地面。

部份纜車停在離地較近的位置，工作人員將車輛駛到遊客被困位置，然後從車頂協助遊客離開，而部份纜車停下的位置則離地較高，搜救人員要拋纜索，讓遊客游繩而下。現場拍到的畫面顯示有遊客從纜車上跌下，躺在雪地上，工作人員之後用雪橇將傷者送走。

當局通報，19名被困的遊客在下午6時20分全部獲救，有6人受傷，其中5人被送往哈爾濱醫科大學附屬第二醫院救治，另有其中一名頸部受傷的遊客，獲救後回家，今日再前往醫院檢查。

涉事的上京國際滑雪場，距離哈爾濱市區約41公里，是較接近市區的滑雪場，也是當地一日遊的熱門目的地。滑雪場硬件設施齊全，有長1.2公里的初級雪道，各長1.3公里的中、高級雪道。纜車則是將遊客從山下送往雪道起點。

新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！