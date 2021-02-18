美國《時代》（TIME）雜誌昨日公佈次世代百大人物榜，兩岸有3人上榜。在「領袖」類別中，除台灣的中國國民黨主席江啟臣入榜外，福建省副省長郭寧寧，亦以身為中國共產黨內少見的女性政治新星而入榜。另外，以男士身份直播速銷唇膏及化妝品爆紅的內地網紅李佳琦，亦在「創新者」類別中入圍。

《時代》雜誌駐東亞記者康貝爾（Charlie Campbell）稱，中共總書記習近平的政治生涯從福建開始，當地仍是他的權力根據地之一，50歲的郭寧寧能在福建攀升到副省長的位子，顯見她的政治前途仍大有可為。

去年4月，郭寧寧還上直播秀推銷福建海產，現場大啖鰻魚，據稱吸引百萬觀眾，也讓鰻魚銷量較前一年增加628%。康貝爾稱，郭寧寧曾是頗具影響力的中國農業銀行副行長，她的仕途也象徵中共試圖提拔金融專業階層。

公開資料顯示，郭寧寧早年在清華大學經濟管理學院管理信息系統專業學習，獲工學學士、碩士學位；隨後入職中國銀行，並以在職研究生身份，獲經濟學博士學位；2010年升任中國銀行金融市場總部風險總監；２011年11月任中國銀行香港分行行長；2014年05月任中國銀行新加坡分行行長；2016年04月任中國農業銀行執行董事、副行長、黨委委員；2018年10月任福建省政府黨組成員；2018年11月起任福建省政府副省長、黨組成員。

至於同時入選次世代「領袖」的江啟臣，現年48歲，是國民黨史上最年輕的黨主席。《時代》寫道，江啟臣深知改造這個老牌政黨不容易，但在連兩次嘗到選舉挫敗後，他知道國民黨必須遠離老化的基本盤，吸引新世代選民。而國民黨欲吸引台灣認同強烈的年輕選民，卻可能激怒北京，江啟臣的決斷攸關區域穩定。

《時代》雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次列出次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）。江啟臣是第2屆名單上唯一台灣人士。《時代》總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在致讀者文中寫道，這100位明日之星正在形塑未來，他們因應危機的表現最令他印象深刻。

本屆最年輕入選者是TikTok粉絲破億的16歲網路紅人查莉達米里歐（Charli D’Amelio），最年長是51歲新當選的美國參議員華諾克（Raphael Warnock）。

100位入選者橫跨演藝、體育、政治與社會運動等領域，包括歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、影星安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）、美國職籃NBA明星東契奇（Luka Doncic）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。內地「直播帶貨」的網紅李佳琦，也在「創新者」類別中上榜。文章指，李佳琦在2019年的「雙11」購物節中，個人直播銷售額超過10億元人民幣，2018年更在5分鐘內銷售15,000支唇膏，而他已成內地網購最廣為人認識的標誌。

《時代》

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