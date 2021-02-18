中美交惡，被指處於最前線的美國駐華大使一職，自與中國國家主席習近平有私交的布蘭斯塔德（Terry Branstad）於去年10月初離任後，一直懸空至今。早前傳出美總統拜登，正考慮指派言詞犀利、曾任白宮幕僚長的前芝加哥市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）出有關職位。不過，彭博社引述消息指出，曾在「冷戰」（Cold War）時期處理對蘇聯外交事務的國務院前政治事務助卿的伯恩斯（Nicholas Burns）亦有望出線，因為此職是美中關係重要橋樑，拜登政府期望具豐富外交經驗人士出任。

報道引述知情人士指出，拜登政府正在物識一位有深厚政治關係或外交經驗的人，來擔任美國駐華大使一職，當中最大考慮因素是既能維持前總統特朗普對北京的強硬立場，同時又能促成中美在氣候變化等問題上的合作，並且能夠在全球兩大經濟體之間發揮橋樑作用。

報道提及，拜登政府初期討論有關人選時還考慮多位學者，包括「中國通」、喬治華盛頓大學教授沈大偉（David Shambaugh）和幾位商業界高層。兩名知情人士更透露，克林頓時代的貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）也被列為潛在提名人，但經過白宮討論後，巴薛芙斯基已被排除。目前，以曾任國務院政治事務次卿的伯恩斯最有望出線。

65歲的伯恩斯在1981年成為外交人員，當時美國與蘇聯正處冷戰高峯。老布殊時期，伯恩斯曾出任蘇聯事務主任，當時他出席所有美國和蘇聯之間的會議，以及多個其他以經濟援助議題為主的國際會議。他1990年調往國安會，擔任主管俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務的高級主任，且是時任總統克林頓（Bill Clinton）的特別助理。

伯恩斯歷任國務院發言人、主管公共事務的代理助卿，甚至官至主管政治事務的助卿，該職位是國務院第三把手，地位僅次於國務卿和副國務卿。他在27年的外交生涯中，派駐過西非國家毛里塔尼亞（Mauritania）、埃及、以色列，並曾任駐希臘、北約（NATO）大使，2008年退休，現為美國哈佛大學國際關係及外交教授。

伯恩斯早前接受CNN節目訪問時強調，美國不想把自二戰以來在印太區域的軍事優勢拱手讓給中國，並形容中國「極具侵略性」。他當時又指，美國想要保護本國企業在補貼、傾銷、專利、知識產權等領域，應聯手歐盟和日本，逼使中國遵守國際規範。

至於另一熱門人選伊曼紐爾，今年61歲，曾任克林頓高級顧問，2000年代成為伊利諾爾州聯邦眾議員，並曾任民主黨國會競選委員會（DCCC）與眾議院民主黨團主席。2009至2010年間，伊曼紐爾出任奧巴馬的白宮幕僚長，2011年當選芝加哥市長，2019年卸任。

不過，伊曼紐爾若被提名出使中國，可能會面臨民主黨內的反彈，因為他在白宮幕僚長任內，與民主黨內進步派曾鬧意見不合，且在芝加哥任內發生白人警察開槍射殺17歲黑人事件，據稱黨內進步派反對他加入拜登內閣，而伊曼紐爾先前曾被視為運輸部長人選。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，美國駐華大使人選要與習近平及其身邊關鍵人物有良好關係，甚至能夠直接接觸習。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）已表示，拜登尚未提出派駐各國的大使人選備忘錄，不確定3月前會不會定案，且在政治任命的名單確認後，才會開始提名職業外交官。

彭博社/ CNN

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