日本當紅聲優茅野愛衣，上周在她常駐的廣播節目中表示當天參拜了靖國神社，並形容靖國神社是個「讓人心情好的地方」，引起中國網友強烈不滿，揚言要抵制她參與過的作品，並接連出征她的Twitter。茅野愛衣昨日發文道歉，坦承自己「認知不足」，並表示會將那集節目設為「不公開」，但內地網民仍然不買賬，堅持全面封殺。

茅野愛衣在Twitter表示，經過相關人士討論後，決定將該集節目設為不公開，並表示「由於我的認知不足造成大家的困擾，在此向大家道歉。」

對於茅野愛衣的道歉，有內地網民留言狠批：「這個說法根本算不上是誠心誠意的對中國人民道歉，你參拜靖國神社的行為嚴重觸犯了該的底線，傷害了人民的感情，也玷污了二次元這方淨土和二次元所蘊含的那種純淨的精神。我支持我國以Bilibili（中國影音平台，俗稱B站）對你全面封殺！」，也有中國粉絲說「你終於發聲了，這幾天一直不敢搜你訊息，一直不敢相信這事情發生在你身上」。

亦有網民認為，不應該為此道歉「這不是茅野さん的錯，不需要道歉！錯的是某些奇怪的網民神經特別敏感甚麼都能扯到政治」、「根本不用道歉！」、「不得不照顧一下自卑中國人的心理狀態」。

茅野愛衣曾替多部知名日本動畫配音，是目前動漫圈當紅聲優之一，配過的知名角色有《未聞花名》的本間芽衣子、《不起眼女主角培育法》的詩羽學姐、《冰菓》的摩耶花、《為美好的世界獻上祝福！》的達克妮絲，以及《刀劍神域》的愛麗絲，也為最近當紅動畫《鬼滅之刃》中的前任花柱「胡蝶香奈惠」一角配音。

台灣《蘋果新聞網》

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