新年收利是，家長替年幼子女保管利是錢可能已觸犯內地法例。今年1月1日起實施的《民法典》規定，滿8歲的小孩是「限制民事行為能力人」，可以獨立實施純獲利益的民事法律行為，即可獨立運用自己的收益；而父母作為監護人，雖然可以代為管理和保護子女的財產，包括利是錢，但不可以隨便使用，否則會觸犯法例。

中國政法大學教授夏吟蘭向央視解釋，利是就是「純獲利行為」，8歲的小孩獲得利是錢就是屬於自己的財產，可以選擇交給父母保管，但「他們不能替你花」；同時，小孩有權拿着利是錢想買任何東西，因為這是「純獲利」。

讓孩子自己保管利是，萬一亂花錢怎麼辦呢？夏吟蘭表示，家長也別擔心，《民法典》規定，「限制民事行為能力人」可以獨立實行的行為，也要與其年齡和智力相應。所以孩子能自由支配多少利是錢也要根據年齡、家裏的財務狀況等情況而定，如果超出了範疇還是要由法定代理人處理，或者經法定代理人同意、追認。她說：「說白了，法律不是讓父母對孩子放任不管，反而要承擔起更多的責任。」

央視

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