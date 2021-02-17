深圳證券業協會（下稱深證協）爆「#MeToo」醜聞，一名前員工去年實名舉報該會常務副會長兼秘書長、深圳證監局監管幹部李鵬，以辭退來脅迫發生性關係。舉報信近日於網上流傳。深圳證監局紀委證實接到舉報，李鵬則於去年下半年被免去秘書長職務。舉報人張露前日再回應事件，指舉報信是在李被免職後發出，李並非因醜聞被懲處；又要求「重新做一次筆錄」。

受害人稱非因醜聞被炒

張露表示，李被免職與其舉報無關，據她了解，另一名深證協女員工也以性騷擾為由告發李，該員工已離職。

張露又指，到證監局做筆錄時因沒有經驗，當時未回答幾個關鍵問題。至今年1月，因尚無調查結果，她表示希望重新做筆錄，並提交補充證據。本月初，張收到李傳訊息指「可以繼續給你介紹工作，你要錢也可以給你」等。她感到被羞辱，強調「我不需要工作不需要錢，只想重新做一次筆錄，只想要一個結果。」

由張露發出，落款時間為去年10月16日的舉報信指，前年她考入深證協後，在無犯錯下遭李鵬要求離職，她拒絕後，薪酬被削減，並遭強制放假。後李鵬以「你身上哪裏最好看」、「你幫我按摩一下」等言語騷擾，繼而強迫她發生性行為。張露因此保住工作，並保持與李的性關係。她終不堪壓力離職，但仍被糾纏，遂決定實名舉報。李鵬早前稱自己被污衊和誹謗。深圳證監局紀委尚未公佈調查報告。

紅星新聞／鳳凰網