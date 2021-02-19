台灣總統府展開國安團隊人事新部署。總統府發言人張惇涵今（19日）下午5時30分將召開記者會宣佈，法務部前部長邱太三將接任陸委會主委，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，現任國安局長邱國正接任國防部長，國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

陳明通是台灣大學教授出身，是民進黨內有名的中國通，2000年前總統陳水扁上台時，陳明通擔任陸委會副主委，當時的主委就是現任總統蔡英文；2007年陳明通接任陸委會主委，2018年3月行政院改組，陳明通再獲蔡英文器重，重新擔任陸委會主委。如今，陳明通轉任國安局長，也是繼前局長許惠祐後，第二位非軍職出身的國安局長。

此外，邱太三也同樣深獲蔡英文倚重，他也同樣擔任過陸委會副主委。蔡英文2016年上台後，邱太三擔任法務部長，2018年轉任國安會諮委；惟在2019年，邱太三被爆協助名醫逃稅5億元新台幣（約1.4億港元），向桃園地檢署檢察長彭坤業陳情，引發爭議，向蔡英文請辭獲准。

原本一度傳出邱太三可能接總統府秘書長，強化總統府內決策，不過今趟人事變動公佈後，邱太三還是返回最熟悉的陸委會。

台灣《蘋果新聞網》

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