北韓外務省任命內閣副總理李龍男擔任北韓駐華大使，接替79歲的池在龍。60歲的李龍男是北韓前貿易部長，已故最高領導人金正日的親信，亦是最高司令部第一副司令李明秀的姪兒。韓聯社今（19日）分析指，隨着國際社會繼續制裁北韓，今次任命旨在加強與中國的經濟合作。

李龍男是負責外國經濟領域的貿易專家，曾於2001年擔任貿易部副部長，並於2008年升任為貿易部長。他還曾擔任日本駐新加坡大使館經濟秘書及對外貿易大臣。自2019年以來，李龍男擔任北韓黨中央政治局委員、副總理，負責對外經濟範疇。

北韓任命內閣副總理李龍男為駐華大使，韓聯社分析，北韓是要加強同中國的經濟合作；而李龍男是貿易專家，他出任駐華大使是遵循北韓執政勞動黨大會提出，通過自力更生擺脫經濟困境的方針。

另外，平壤政府任命曾擔任最高領導人繙譯員的金成男作為國際部長，隨後又任命貿易專家李龍男為駐華大使，韓媒認為，北韓是在中美矛盾升級的情況下，加強與中國的外交關係，進一步深化朝中經濟合作。

被接替的北韓駐華大使池在龍一直被視為是張成澤的親信，但他並沒有在張成澤被處決後遭牽連。當時韓媒分析，池在龍在張成澤勢力大部份被肅清的情況下，仍能繼續擔任駐華大使，反映北韓仍非常重視對華外交。

韓聯社

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