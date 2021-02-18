武漢肺炎疫情使全球口罩需求高企，中國乘勢進行「口罩外交」，不過來自中國的口罩品質不時被國際社會詬病。美國國土安全部（DHS）周三公佈，當局近數周撿獲合共逾1,100萬個中國製造的冒牌3M N95口罩，料已流入全美最少12州分，約6,000間醫院和醫療機構或受影響。單在華盛頓州的40間醫院，就發現多達200萬假3M口罩，價值800萬美元（約6,202萬港元）。

國土安全部轄下知識產權協調中心主管弗朗西斯在記者會透露，當局根據3M提供的線索，在五個州分充公假冒該公司產品的口罩，當中單在周三的行動便已在馬里蘭州西部一個倉庫，撿獲100多萬個假口罩。弗朗西斯指假口罩包裝上的說明出現不少錯字或錯誤語法，強調假口罩完全沒防護功效，且經初步調查相信假口罩來自中國。當局正展開刑事調查，預計未來數周再有行動，並將由司法部起訴涉事者。

狂輸出防疫物資作外宣

國土安全部早前展開行動，打擊與疫情有關的欺詐和犯罪活動，截至本月10日為止，已起獲3,300萬美元（約2.56億港元）贓款、拘捕227人。除了撿獲冒牌口罩外，亦聯同海關查獲1,800批問題貨品，涉及未經授權進口病毒檢測工具及個人防護裝備。

事實上，中國自爆發疫情後，一直積極向外國輸出防疫物資作為外宣手段，以扭轉疫情輸出國的形象。中國海關總署上月公佈，中國去年出口了逾2,242億個口罩，價值3,400億元人民幣（約4,134億港元），相當於為中國以外的全球每人提供了近40個口罩，此外亦出口了23.1億件防護衣、27.1萬台呼吸機、10.8億份武肺病毒檢測試劑盒等。

口罩質量差 多國促退貨

不過中國出口的防疫物資質量不時為人詬病，多個國家過去亦曾經向中國退回物資。當中，美方早在去年4月已曾召回從中國進口的KN95口罩；荷蘭去年3月亦曾召回130萬片中國製KN95口罩，比利時、澳洲等多國去年亦曾表示進口的中國口罩質量低劣，要求退貨。

在歐盟去年4月公告「非食品產品快速警示系統」的警示產品中，亦有四款中國製口罩被列為「嚴重警示」。除口罩外，西班牙曾表示需要回收檢測結果不準、來自中國的病毒檢測試劑，瑞典亦曾表示中國的試劑盒有缺陷，令當地約3,700人被錯誤告知已經染疫。

華爾街日報/新華社