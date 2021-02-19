內地近期增強打壓異見人士，任全牛、盧思位等維權律師先後被「釘牌」，仍無阻敢言者繼續爭取民主自由。華東政法大學前副教授張雪忠，發起「國民制憲，和平轉型」網上公投，要求中國政府改革憲政。隨後，張雪忠遭官方施壓要求刪帖，但被拒絕。

有敢言法律學者之稱的張雪忠，去年已曾向全國人大發表萬言公開信，批評人大不是正當的人民代表。他周三（17日）在Twitter發帖，發動「國民制憲，和平轉型」公投。

張雪忠指，國民制憲，和平轉型既是中國政治現代化的路徑和願景，也是動員公眾支持和推動政治變革的口號，且最有可能成為不同階層的共識。

45歲的張雪忠附上一張拿着手寫標語的照片，希望此帖能在一周內得到超過一萬的轉發。截至今日早上，該帖文有390個轉發。

張雪忠發起網上公投後，於18日先後發多條帖文，指遭官方約談要求刪除，遭他以「我從來就不是一個勇敢的人，但我仍不想放棄自己的言論自由，也不希望自己的言論自由受到不正當的幹涉」拒絕，強調「言論自由不是可以談判的利益問題，而是難以妥協的原則問題」。

旅美憲政學者、中國民主轉型研究所所長王天成讚賞張雪忠的勇氣。他認為很多人對中國轉型的未來悲觀、絕望，但王天成強調，歷史上很多專制時代到了某個節點便會迅速崩潰，呼籲大家「不要被悲觀情緒控制，要有想像力、要保持希望」。

張雪忠過去也曾公開要求中國作政治改革。去年兩會期間，他便向全國人大發表萬言公開信，指不認同人大會議是個正當的代表機構，而各人大代表同樣不是中國人民的正當代表。他認為，一黨永久專政和人民主權根本是一個悖論。他批評，民權在中國不受重視，憲法規定人民必須接受某個政黨的領導，根本談不上一切權力屬於人民，十足的荒謬。張此次行動在海內外引起極大反響，友人紛紛讚揚其義舉。

公開信發表後，張雪忠一度被上海警方帶走，約24小時後才獲釋。張雪忠過去因多次批評中共一黨專政和為異見人士擔任辯護律師，分別在2013年遭華東政法大學解聘，2019年被吊銷律師執業證。

Twitter／自由亞洲電台

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