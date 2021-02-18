香港區域法院法官練錦鴻上月不准佩戴黃色口罩的人士入庭旁聽，引發社會爭議。近日，內地「小粉紅」和「網軍」爭相轉貼一名男子「追擊」佩戴黃色口罩、疑似港人的男旅客，喝令他：「你嗱嗱聲換咗佢！即刻換！即刻換！」但就連內地網民也覺得這做法不妥：「這是執法嗎？高級黑吧！黃色口罩不能戴？」「戴個黃色口罩都不行。」「文革2.0已經開始！」

該段影片由多次舉報「精日」、「港獨」的網民「上帝之鷹_5zn」在微博轉貼，隨即獲「藍絲」KOL分享到YouTube和Facebook上擴散。該段影片顯示，有一批拖着行李篋的旅客坐着等候，大堂入口處地面貼上「隔離人員通道」的標誌。一名男子走進來，聲稱現正身處深圳，但沒有明確指出是哪一個地方。

該男子邊走邊拍，說道：「我依家喺深圳呢度，有一個支持黃色暴徒（的人）。」鏡頭就對着一名光頭、戴眼鏡的中年男子，他佩戴一個黃色口罩，正全神貫注地看手機。拍攝的男子趨前向四眼男說：「先生、先生，你知唔知你呢個口罩係支持港獨暴徒㗎？」四眼男回答：「我唔知喎。」男子遂喝令要他立即更換另一個口罩。四眼男無奈地說：「有咁嘅嘢㗎，我喺屋企攞咋喎。」男子就說：「中國唔歡迎你哋支持黃……」光頭男就回應指黃色口罩是別人給的，然後就「按照指示」脫下黃色口罩，息事寧人。

網民講乜：

JenT：深圳也成這鬼樣子了？還以為他們多少能接受到點「新鮮」資訊，會使思想進步呢。

misf：第一次聽說黃色口罩是支持香港的。國旗上的五星也是黃色的，撤下來吧。

endny：哈哈哈哈……喪心病狂到這種程度，第一次知道黃色是代表「港獨」。

瞄一眼：姓黃的怎麼辦？

靈犀78956：網上一堆賣黃色口罩的，戴黃色口罩就是支持港獨，這人故意高級黑，你戴甚麼誰管你？

新浪微博／YouTube

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