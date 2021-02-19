台灣跨性別網紅「罔腰」近日在IG公佈懷孕消息，還貼出孕肚和超聲波照片，罔腰的男友解釋這是「人體試驗」，遭網民質疑「沒子宮不能懷孕啊！」高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱：高醫）召開記者會澄清罔腰從未在該院婦產科就診，其公開的只是內科檢驗報告，該院也從未對罔腰或任何無子宮變性人進行子宮移植手術。高雄市衞生局今晚指出，將約談高醫與罔腰，罔腰或涉違反《醫療法》做醫療廣告，最重罰款為25萬元新台幣（約7萬港元）。

高雄市衞生局表示，就子宮移植方面，衞福部目前未核准任何醫院進行人體試驗。針對罔腰事件，衞福部已指示近日會正式函示該局查辦，該局接獲公函後，會約談高醫與罔腰，高醫已公開澄清絕無為變性人進行子宮移植，應該沒有問題；但罔腰是否涉違反《醫療法》做醫療廣告，還要調查釐清。

對於「懷孕」一事，罔腰與其男友聲稱，「是剛好有機會接觸到一位在做相關醫學研究的醫師……罔腰仍想嘗試看看，才接受了這個人體測試，至於費用則是天價」，「手術只要開一個很小的口徑，將胚胎放進去，所以幾乎不會有傷口。」

同是網紅的「鳳梨」，曾和「罔腰」交往5年，鳳梨接受台《蘋果新聞網》電話訪問時指，跟「罔腰」分手已近1年，現在很少聯繫。對於「罔腰」自稱懷孕，他很肯定「罔腰」是變性人，沒有子宮，不是雙性人，看她照片，認為「凸肚是每天喝酒和吃太飽造成的吧」，他個人是不太相信罔腰會懷孕，但若屬實就祝福她。

台灣本堂診所院長、精神科專科醫生林本堂分析，罔腰宣佈懷孕事件有兩個層面：一是她沒懷孕但相信有，根深蒂固認為有，這是一種懷孕的妄想；另一種可能是，明知道沒有懷孕，卻去蒐集很多醫學上假證據聲稱自己懷孕，這就是有詐病可能，詐病也是精神病，只是不知道她背後的動機。

台中榮總精神科醫生張庭剛認為，變性成女生是對原來生理性別不喜歡，比較偏向喜歡女性外表、外觀，也許生育這件事對她來講，是有特別性的一件事情。另外，她在公共媒體播送，也許是想把這樣的事跟大家講，滿足自己內心期待，這是對女性價值或角色的一種期待。張庭剛又說，另一個可能性，也許是跟她的網紅角色有關，她必須藉由某些特殊動作吸引大家關注，以達到某些目的；這些目的有些可能是心理上的，也可能是職業上的，但如果不了解其家庭背景及目前狀態，仍只屬推測。

變性人要懷孕，技術上只有做子宮移植才可能，但子宮移植在台灣還沒核准人體試驗，如果做腹腔內胚胎植入，是宮外孕，基本上不容易着床，就算着床，將來也可能大出血，胎兒死亡，大人也很危險。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！