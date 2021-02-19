中印兩國去年6月15日，即中國國家主席習近平生日當天，在接壤邊境爆發40多年來最嚴重的血腥衝突，印軍隨後承認有20名軍人死亡、76人受傷，但中方一直對在衝突中遇害的人數諱莫如深，外界流傳解放軍死亡人數比印軍為多。直至中印近日正式結束邊境對峙，央視《國防時空》今日才報道，中央軍委向4名在去年6月的邊境衝突中「犧牲」的解放軍，追授榮譽稱號或追記一等功，另一名身負重傷的團長亦獲授榮譽稱號，間接證實當日至少有4人死亡、1人重傷。

根據報道，4名「犧牲」的解放軍，分別為營長陳紅軍，以及士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉，至於身負重傷的則為團長祁發寶。不過，報道並沒有交代5人所屬部隊及軍階，也未有直接提到解放軍與印軍爆發衝突，只表示「去年6月，外軍公然違背與我方達成的共識，悍然越線挑釁」。

報道謂，在出面交涉和激烈戰鬥中，祁發寶「身先士卒」身負重傷；陳紅軍與陳祥榕突入重圍營救，奮力反擊，「英勇犧牲」；肖思遠突圍後義無反顧返回營救戰友，「戰鬥至生命最後一刻」；王焯冉則在渡河支援途中，拼力救助被衝散的戰友脫險，自己卻淹沒在冰河之中。

報道又指，中央軍委授予祁發寶「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衞國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

這次中印邊境血腥衝突，發生在海拔4,300米的喜馬拉雅山脈拉達克東部的加勒萬河谷，當日正正是習近平的67歲生日。根據印度官員的說法，印軍當日進行巡邏，以核實中方是否已從實際控制線印度一側陣地撤離，但解放軍卻沒有按照協議撤軍，數百名中國士兵更使用石頭及棍棒伏擊印度巡邏隊。中方則指摘是印軍「違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊」，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

印度軍方隨後發表通告，稱印方死亡人數為20人，數十人失蹤。至於中方一直拒絕披露在衝突中的死傷數字，《環球時報》記者王雯雯在Twitter一度聲稱解放軍有5人死亡、數十人受傷，卻被網民質疑可信性，並引發一陣爭議。印媒更指，解放軍有40多人死亡，卻遭中方否認。至去年8月，網上流傳的一張照片顯示，解放軍南疆軍區69316部隊士兵陳祥榕的墓碑，證實他在去年6月的中印衝突中死亡。

自這次血腥衝突後，中印關係全面惡化，兩軍在邊境地區持續對峙， 其間爆發零星肢體衝突，雙方高層展開多輪會談，直至本月11日，兩國終於達成撤軍協議，雙方將沿班公湖為界各自後撤。本周二（16日），印度陸軍公佈衞星影像顯示，部署邊境拉達克東部班公湖的解放軍已完全撤離。而印媒更指，印度政府有望在未來幾周審核並通過幾項中企投資案，顯見雙邊關係和緩迹象。

央視／《蘋果》資料室

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