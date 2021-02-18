貴州茅台酒在今年春節格大漲，每瓶由1,499元人民幣（下同，約1,796港元）炒至2,700元（約3,235港元）以上。甚至連茅台紙箱也被炒到500元（約599港元）一個，同規格普通紙箱每個售價不過3元（約3.6港元）。

控價舉措未抑炒風

據《中國證券報》報道，今年1月，貴州茅台酒銷售公司頻頻出台控價穩市舉措，包括100%拆箱以1,499元/瓶的價格售賣、取消網上低價「搶購」飛天茅台的門檻，並宣佈將2020年可售茅台酒全部投放市場藉以清倉。但在市面想以1,499元/瓶買到53度500毫升飛天茅台酒幾乎不可能，許多實體店是以2,750元至2,800元的單價出售。

據業內人士透露，茅台拆箱銷售規定卻令市場上原箱酒（每箱六瓶）賣得更貴，每瓶能賣3,300元（約3,954港元），比單瓶約2,700元再漲600元（近720港元），因此令茅台酒紙箱變得更有價有市，「買整箱茅台的人並不是自己飲用，不然不會在乎紙箱」。於是炒賣白酒的「黃牛」想方設法將散瓶酒變成原箱酒，令一個2020年茅台酒紙箱售價炒到500元。由於茅台酒的紙箱和每瓶酒都有對應的批次和編號，彼此對應才算集齊原箱。有黃牛表示，散瓶酒變原箱酒要實現三同，即生產日期、生產批次、物流碼相同。《中國證券報》