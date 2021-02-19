中印的邊境對峙上周三（10日）兩軍在班公湖各自後撤裝甲部隊，局勢似有緩和。不過，印度軍方繼續增強軍備充實中印邊防，有報道指，印度軍方以2億美元（約15.5億港元），向以色列租用4架「蒼鷺」（Heron）TP無人偵察機，部署在與中國有領土爭議的喜馬拉雅山一帶。

英國《珍氏》防衞網日前引述印度官方消息指，印度陸軍在1月中和以色列航太工業（IAI）簽定租賃合約，租用4架「蒼鷺」TP無人偵察機，為期3年，到期後印方可額外延租多2年。報道指，此批無人機會部署在中印邊境以監視中方。

報道又指，這宗交易是印度陸軍根據去年6月，印度聯邦政府授權的「緊急權力」而達成。當時中印邊境局勢緊張，多次爆發衝突，其中一次造成兩國數十人傷亡，是過去45年兩軍最嚴重流血衝突。印度政府於是加快採購軍備應對中國的威脅。

除以色列外，印度海軍去年也向美國租賃了2架非武裝的MQ-9B無人機，部署在印度東南部的INS Rajali海軍基地，監視印度洋地區 。

「蒼鷺」TP翼展26米，機身長14米，最大起飛重量4,650公斤，有效載重為1噸，最大飛行高度可達12,000米，滯空時間最少20個小時，是印軍現時最大的無人機。不過，此機的原始設計為純偵察的非武裝無人機，服役後追加的對地攻擊能力受限制。目前未知印度陸軍租賃的「蒼鷺」TP是否能加掛空對地彈藥。

《珍氏》防衞網

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