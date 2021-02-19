台灣國安人事出現大變動，陳明通以文人身份入主國安局，加上邱太三在兩岸問題上被視為「溫和派」，是否表示台灣方面向大陸釋出善意？台灣中央研究院近代史研究所前副研究員林泉忠向《蘋果》分析，這未必是蔡英文的主要意圖，但「若大陸方面咁諗唔係壞事，至少唔會成日覺得（台灣）刺激你」，同時反映出台灣將兩岸關係的重要性進一步升級，成為國安的重中之重，着力應對大陸近期日益明顯「以武逼和」的新局勢。

他認為，陳明通以學者身份入主，不是削弱國安局的軍人色彩，而是要更加強化情報分析，當中包括台海局勢、對大陸的戰略分析、加強與台灣國防部聯繫，包括軍事情報局及國家安全研究院，亦涉及民進黨政府近年極之關注的大陸對台灣內部的滲透問題。

林泉忠特別提到，陳明通在陸委會任內成立台灣服務交流辦公室，向港人提供人道救援，但同時亦要提防會否有北京背景人士混入其中。由於陳明通熟悉兩岸關係和香港形勢，蔡英文相信陳明通在處理內部滲透問題時候會更加得心應手。

林泉忠又認為，接任陸委會主委的邱太三與陳明通都是蔡英文愛將，而且邱太三與大陸台商關係較友好，蔡英文亦希望利用邱去強化台灣政府與台商的關係，並彌補陳明通的不足。

中央社引述淡江大學中國大陸研究所教授趙春山表示，邱太三曾擔任陸委會副主委，且對於兩岸法治非常熟悉，是擔任陸委會主委的合適人選。而對岸人士普遍對邱印象不錯，並視邱為兩岸問題中的「溫和派」、「鴿派」。趙春山認為，蔡英文是希望把握今年促成兩岸的良性互動。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛亦指出，邱太三在民進黨內的資歷、輩分有目共睹，未來若民進黨內部對於兩岸問題與政策路線有不同的看法，或面對朝野在兩岸問題上的爭執時，邱太三居中協調。

至於新任國防部長邱國正畢業於美國陸軍戰爭學院（US Army War College），而且是首位入選該學院名人堂的台灣軍官。林泉忠形容邱國正是完美人選，因為他不僅擔任過參謀總長及國安局長，且熟悉美國的軍事戰略思維，而且美國會認為邱國正「係我培育」，會比較信任。蔡英文會期待新的任命能令美台在軍事上的合作更順利。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲則指，新任國防部長需具備足夠國際經驗及視野，需要如何在多邊架構下深化台美軍事與外交合作，其他重要課題包括強化台灣軍隊不對稱戰力、提升地面部隊能量、在不對稱戰力及基本戰力間尋求平衡點、後備戰力改革等。

中共政軍與作戰概念研究所助理研究員龔祥生分析，中共對台文攻武嚇、台海情勢壓力升高的局面短期內很難改變，新任國防部長如何促進台美實質戰略合作、確保台美安全合作無論美國政局如何變化都能夠持續，對確保台灣內部的民心士氣十分重要。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥則認為，蔡英文只是因應美國拜登政府登台微調國安團隊，不算是人事大地震，預計未來台灣政府的相關政策內容，不會有大變化。曲兆祥又預計，內閣會有微幅異動，但也同樣不會是人事大地震。

《蘋果》記者／台灣《蘋果新聞網》／中央社

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